Про це для 24 каналу розповів нацгвардієць Віталій Марків. За його словами, російські окупанти можуть воювати взимку й українські захисники з 2014 року не раз це спостерігали.

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"Насамперед важко щось спрогнозувати. Проте якщо проаналізувати всі події, які відбувалися впродовж війни, яка почалася ще у 2014 році, то наймасштабніші бойові дії противник вів саме взимку. Ми пам'ятаємо Дебальцеве й інші операції, тому треба бути готовим і пам'ятати, що ворог готовий воювати взимку", – сказав Марків.

Військові готові звільняти Україну

Нацгвардієць зазначив, що воювати і йти у наступ взимку надзвичайно важко. Все залежить не лише від вмінь і зброї, а й від ґрунту й територій.

Якщо в тебе є готові позиції, то зможеш підготувати оборону. Якщо немає і заходити й копати шанці, то це дуже важко. Проте немає різниці. Буде наказ – рухатимемось вперед,

– наголосив Марків.

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Як зима вплине на фронт

За словами військового експерта та керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, зима ускладнить ситуацію на фронті. Проте він наголосив, що влітку також було непросто. Зокрема, коли спека сягала 30 градусів і було важко перебувати в амуніції під палючим сонцем.

Мусієнко пояснив, що через падіння температури, слід обігрівати бліндажі, мати теплий одяг, щоб захистити військових. Крім цього, взимку бувають не лише морози. Можуть бути дощі та мокрий сніг. Через це ґрунт розмокає й ускладнює пересування техніки. Також перешкода є через відсутність зелених зон.

"Просуватися і рухатися дуже швидко в зимових умовах буває складніше, ніж в умовах літа", – сказав Мусієнко.

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