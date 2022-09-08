До неї потрібно підготуватися, належним чином забезпечивши наших військових. Над цим наразі працює держава та волонтери. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Безумовно, зимовий період передбачає можливість ускладнення ситуації на фронті. Однак Мусієнко наголосив, що влітку також бувають надскладні умови. "Коли на Сході або Півдні спека підіймалася на понад 30 градусів, постійно перебувати в бронежилеті, під навантаженням зброї – це теж непросто", – підкреслив Мусієнко.

Чому ситуація на фронті буде складною

Ключові складнощі, спричинені погодними умовами:

падіння температури – необхідні засоби для обігріву у бліндажах та теплий одяг, аби захистити військових;

ускладнення пересування техніки у польових умовах – ми звикли до різних температур взимку, не завжди фіксуються лише морози, можуть бути дощі з мокрим снігом – усе це викликає розм'якання ґрунту;

відсутність зелених зон – через них легше проникати диверсійним групам, там також перебувають наші військові на спостережних пунктах або виконують певні завдання.

Військовий експерт зауважив, що взимку проїзд техніки або важкої артилерії поза дорогами буде ускладнена. Зрозуміло, що безпечніше розосереджуватися у польових умовах, аніж їхати єдиною великою колоною по одній дорозі, як це робили росіяни на Київському чи Чернігівському напрямку. Ворожі колони просто громили.

Просуватися і рухатися дуже швидко в зимових умовах буває складніше, ніж в умовах літа,

– сказав Мусієнко.

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