На думку військового оглядача Дениса Поповича, якщо є певний успіх, його необхідно розвивати. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Зима не зупинить бойові дії

Позиція військово-політичного керівництва України полягає в тому, що потрібно завершити бойові дії до кінця 2022 року. Коли ми перейдемо в зиму, Попович не вважає, що це поставить на паузу бойові дії. Так, через дощі можуть бути проблеми з пересуванням техніки. Проте військовий оглядач наголосив: багато значних подій в історії відбувалися саме взимку. До прикладу, бої за Дебальцеве 2015 року, битва під Москвою 1941 року, битва за Сталінград 1942 – 1943 років та інші.

Якщо вона буде холодною, земля замерзне, не буде великих проблем з веденням бойових дій. Може бути період початку листопада, кінця зими та ранньої весни – щось може зупинитися. Але зима не зупиняє бойові дії практично ніяк,

– переконаний Попович.

Окупанти вважають зиму своїм "зірковим часом"

У росіян є переконання, що саме зима дозволить їм переламати хід війни в Україні, адже це – "їхній час". Аргументують це історичними подіями, які відбувалися у зимовий проміжок часу. Насправді вони мали суттєвий вплив на розвиток тих чи інших подій у стратегічному масштабі – війни з Наполеоном та Другої світової війна на території радянського союзу.

Варто пам'ятати, зауважив Попович, що українські військові воювали в лавах радянської армії. Згадаймо, що існувало 4 українські фронти, які брали участь у знищенні німецької армії в радянському союзі.

Цей стереотип треба розкладати по полицях. Він лише стереотип. Я думаю, що українські війська за умови відповідної логістики та забезпечення зимовою формою одягу здатні воювати взимку не гірше за росіян,

– наголосив він.

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