По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, если есть определенный успех, его необходимо развивать. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Зима не остановит боевые действия

Позиция военно-политического руководства Украины состоит в том, что необходимо завершить боевые действия до конца 2022 года. Если произойдет так, что мы перейдем в зиму, Попович не считает, что это поставит на паузу боевые действия. Да, из-за дождей могут быть проблемы с передвижением техники. Однако военный обозреватель подчеркнул: многие значительные события в истории происходили именно зимой. К примеру, бои за Дебальцево в 2015 году, битва под Москвой 1941 года, битва за Сталинград 1942 – 1943 годов и другие.

Если она будет холодная, земля замерзнет, не будет больших проблем с ведением боевых действий. Может быть период начала ноября, конца зимы и ранней весны – что-нибудь может остановиться. Но зима не останавливает боевые действия практически никак,

– убежден Попович.

Оккупанты считают зиму своим "звездным временем"

У россиян есть убеждение, что именно зима позволит им переломить ход войны в Украине, ведь это – "их время". Аргументируют это историческими событиями, происходившими в зимний период. На самом деле они оказали существенное влияние на развитие тех или иных событий в стратегическом масштабе – войны с Наполеоном и Второй мировой войной на территории Советского союза.

Следует помнить, отметил Попович, что украинские военные воевали в рядах советской армии. Вспомним, что существовали 4 украинских фронта, участвовавших в уничтожении немецкой армии в советском союзе.

Этот стереотип нужно раскладывать по полкам. Он всего лишь стереотип. Я думаю, что украинские войска при условии соответствующей логистики и обеспечения зимней формой одежды способны воевать зимой не хуже россиян,

– подчеркнул он.

Обратите внимание – потери россиян по состоянию на 7 сентября: смотрите видео