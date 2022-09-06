Об успехах ВСУ 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он пошутил над рядом однотипных сообщений, которые сейчас распространяются в российских группах и чатах в соцсетях.

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У ВСУ успехи по всей линии фронта

Сейчас оккупанты все время рассказывают, что никакой паники вообще нет. Все якобы под контролем. Но ситуация совсем другая.

Никакой паники точно нет. Просто россияне наконец-то поняли, что такое Украина. И начинают все больше это понимать. "Паники нет" не только в Балаклее, но и на других направлениях тоже. Подчеркиваю – по всей линии фронта, – отметил Подоляк.

Он прогнозирует, что однажды российские оккупанты проснутся – и внезапно поймут, что они уже оказались в Белгороде, где им и место.

Еще немного позитива написала заместитель министра обороны Анна Маляр. Но она призвала соблюдать информационную тишину. Так будет лучше для Вооруженных Сил Украины.

"Все идет по плану. По нашему плану. Помогаем Вооруженным Силам информационной сдержанностью", – опубликовала Анна Маляр в телеграме.

Важные новости о войне в Украине: главное

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ему доложили об успехах ВСУ. Украинские военные продолжают уничтожать российские склады боеприпасов, командные пункты, базы и логистические маршруты. Контрбатарейная борьба продолжается.

В течение 5 сентября Вооруженные Силы отразили вражеские атаки вблизи Зайцева, Соледара, Шахты Бутовка и Спартака. Детальнее о ситуации на фронте можете просмотреть по ссылке.

Украинские военные уже уничтожили более 50 тысяч российских оккупантов. Это произошло за 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная сводка от Генштаба: смотрите видео