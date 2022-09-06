Об оперативной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Сообщается, что враг ведет обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

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Враг обстрелял Сумщину и Харьковщину

Оккупанты на Северском направлении осуществили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

Что касается Харьковского направления, там враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман.

Какая ситуация на Донбассе

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг не вел активных наступательных действий на Славянском направлении. В то же время обстрелам со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое.

Что касается Краматорского направления, то огненное поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут, Опытное и Раздолевка.

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На Авдеевском направлении оккупанты из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Авдеевку, Опытное и Первомайское.

На Новопавловском направлении со стороны оккупантов были обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времовки.

Враг проводил воздушную разведку на Юге

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Запорожском направлении россияне совершали обстрелы из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Червоного, Полтавки и Зализнычного.

В то же время на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БПЛА, совершив более 50 вылетов.

На Волынском и Полесском направлениях, как отметили в Генштабе, обстановка без существенных изменений.

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Успехи ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны совершила более восьми ударов.

В результате были уничтожены боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

Как подчеркнули в ВСУ, удары были нанесены для поддержки действий наземных группировок.

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