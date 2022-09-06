Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 6 сентября. Заметим, что за прошедшие сутки статистику потерь врага пополнили еще 350 российских бойцов.

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Потери врага в технике

Сразу же оговоримся, что российские военные ежедневно несут потери не только в живой силе. На балансе неприятеля становится все меньше техники. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить:

Танков – 2 077 единиц (+9 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 4484 единиц (+25);

артиллерийских систем – 1179 единиц (+22);

РСЗО – 296 единиц (+2);

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 207 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 единиц (+9);

крылатых ракет – 209 единиц (+4);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3305 единиц (+19);

специальной техники – 109 единиц (+2).



Актуальные потери врага по состоянию на 6 сентября 2022 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки враг понес больше всего потерь на Донецком направлении. Заметим, что в ближайшее время там действительно будет очень неспокойно. А все потому, что оккупанты получили от путина задачу любой ценой выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

ВСУ продолжают наносить удары по врагу

Как отметили в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов по врагу . Их основная цель – живая сила, боевая и специальная техника. Кроме того, наши защитники атаковали военные объекты российских захватчиков.

Достичь желаемого результата удалось благодаря слаженной работе как авиации, так и артиллерии. Совместно они атаковали несколько взводных опорных пунктов противника. А еще удар получили около 5 позиций зенитных ракетных комплексов, а также артиллерийская батарея захватчиков.