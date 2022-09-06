Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 вересня. Зауважимо, що упродовж минулої доби статистику втрат ворога поповнили ще 350 російських бійців.
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Втрати ворога у техніці
Відразу ж обмовимося, що російські військові щоденно зазнають втрат не лише в живій силі. На балансі ворога стає усе менше техніки. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити:
- Танків – 2 077 одиниць (+9 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 4 484 одиниць (+25);
- артилерійських систем – 1 179 одиниць (+22);
- РСЗВ – 296 одиниць (+2);
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць;
- гелікоптерів – 207 одиниць (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);
- крилатих ракет – 209 одиниць (+4);
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 305 одиниць (+19);
- спеціальної техніки – 109 одиниць (+2).
Актуальні втрати ворога станом на 6 вересня 2022 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж минулої доби ворог зазнав найбільше втрат на Донецькому напрямку. Зауважимо, що найближчим часом там дійсно буде досить неспокійно. А все тому, що окупанти отримали від путіна завдання за будь-яку ціну вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня.
ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворогові
Як зауважили у Генштабі ЗСУ, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів по ворогові. Їхня основна ціль – жива сила, бойова та спеціальна техніка. Крім того, наші захисники атакували військові об'єкти російських загарбників.
Досягнути бажаного результату вдалося завдяки злагодженій роботі як авіації, так і артилерії. Спільно вони атакували кілька взводних опорних пунктів ворога. А ще удару зазнали близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів, а також артилерійська батарея загарбників.
Яка зараз ситуація на фронті – оперативне зведення від Генштабу: дивіться відео