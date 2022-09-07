Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну обстановку в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Відключення останньої лінії ЗАЕС, ППО на Вінниччині й Миколаївщині: основне за 194 день війни

23:48 У Києві на Софійській площі вшанували пам'ять загиблих бійців внаслідок теракту в Оленівці. Від моменту трагедії вже минуло 40 днів.

Акція пам'яті у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

23:07 Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент прокоментував візові обмеження ЄС для росіян, а також похвалив воїнів ЗСУ.

Дивіться звернення Зеленького за 6 вересня:

22:45 Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс після обрання зателефонувала Володимиру Зеленському. Він став першим іноземним політиком, з яким поспілкувалась Трасс.

22:43 Біля Чорнобаївки та Голої Пристані, що у Херсонській області, чули вибухи.

22:30 Вулиці Василькова тепер йменуватмуться іменами Героїв України та "привидів Києва":

льотчика В'ячеслава Єрка;

льотчика Олександра Бринжали;

волонтера, учасника Євромайдану і громадського діяча Дмитра Гончаренка.

22:02 Розповіли подробиці порятунку 2-річного хлопчика, який сильно постраждав від вибуху на виставці у Чернігові. Першими дитину рятували військові. Інструктор з тактичної медицини випадково опинився у потрібний момент на благодійному ярмарку.

21:29 Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував звіт місії МАГАТЕ після візиту на ЗАЕС. Він заявив, що в МАГАТЕ проігнорували воєнні злочини, які вчиняють російські окупанти щодо працівників ЗАЕС.

20:57 Ввечері в окупованому Енергодарі декілька годин лунають вибухи. Росія вдарила щонайменше по 5 місцях, унаслідок чого в Енергодарі знову частково пропало світло та вода.

20:43 У Білому домі заявили, що не визнаватимуть росію спонсором тероризму. Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що відповідний крок може призвести до послаблення підтримки України.

20:00 Гауляйтер артем бардін, авто якого підірвали в окупованому Бердянську, помер. Про його смерть повідомляють українські журналісти та російські медіа. Згодом гауляйтер Запоріжжя володимир рогов заявив, що бардін начебто живий і йому тільки відірвало ногу.

19:45 ЗСУ завдали 8 авіаударів по ворожих військах на Сході та Півдні. Унаслідок цього знищено бойову техніку та засоби ППО ворога.

19:41 ЗСУ під час наступу звільнили деякі населені пункти на Півдні. Наразі звільнені населені пункти не називають, однак готують офіційне повідомлення.

19:08 У Генштабі ЗСУ заявили, що росії доводиться відводити все більше своїх підрозділів через втрати. Підрозділи відводяться для відновлення боєздатності.

18:47 В Україні остаточно заборонили діяльність "Партії Шарія". Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської партії.

18:28 Каховську ГЕС підключили до енергосистеми після відключення станції 5 вересня внаслідок бойових дій. Унаслідок бойових дій навколо Каховської ГЕС були неодноразові короткочасні відключення.

17:58 Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президента проінформували про ситуацію на фронті та успіхи наших військових.

17:48 На Півдні протягом ночі ЗСУ вдарили по ворожих переправах біля Дар'ївки та Голої Пристані. Протягом минулої доби ворог втратив на Півдні 35 одиниць живої сили та 4 бойових машини піхоти.

17:42 МАГАТЕ у звіті за підсумками свого візиту на Запорізьку АЕС підтвердило, що росія розмістила техніку та військових на території ЗАЕС. Також місія МАГАТЕ зафіксувала присутність експертної групи "росатома"

17:18 Міністр оборони України Олексій Резніков перед "Рамштайн-5" поспілкувався з французьким колегою Себастьєном Лекорню. Міністри обговорили нові кроки для налагодження співпраці, спрямованої на зміцнення спроможностей української армії. Також сторони заявили про необхідність створити місію ООН та ЄС для Запорізької АЕС.

16:34 Європейська комісія офіційно виступила з пропозицією повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією. На практиці для російських заявників це означатиме збільшення ціни візового збору, часу розгляду заявки та більш обмежувальні правила.

16:33 У тимчасово окупованих Херсоні та Голій Пристані знову "бавовна". Повідомляється про точкові удари ЗСУ по військових об'єктах окупантів.

15:44 Після ракетного удару по нафтобазі у Кривому Розі триває ліквідація пожежі. Наразі пожежу вдалося локалізувати.

15:10 У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух біля адмінбудівель, які захопили росіяни. Російські ЗМІ повідомляють, що в авто підірвали "коменданта" міста артема бардіна.

15:02 Окупанти на Херсонщині відмовилися ремонтувати Антонівський міст. Колаборант кирило стремоусов визнав, що після ударів ЗСУ в цьому вже немає сенсу.

14:33 Родини українських військовополонених за 40 днів після теракту в Оленівці досі не знають про кількість загиблих і постраждалих. Ні ООН, ні Червоний Хрест не отримали доступ до місця теракту в Оленівці.

13:57 Стало відомо, що 24 канал запускає мовлення на ще одному супутнику. Причиною цього стали масові атаки росіян. З 6 вересня мовлення запущене у тестовому режимі на супутнику ASTRA 4A.

Параметри сигналу:

Астра4А 4,8*E

11766 H

DVB-S2

8PSK

30000

FEC 2/3

13:48 Петро Андрющенко зауважив, що у Маріуполі посилюється партизанський рух. Він додав, що починають поширювати чутки про те, що захисники "Азовсталі" все ще не покинули місто. І це неабияк впливає на загальні настрої загарбників.

13:35 Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав відео. На ньому можна побачити, як вогнеборці намагаються приборкати пожежу на нафтобазі у Кривому Розі. Він також подякував їм за виконання складної та небезпечної роботи.

Як пожежники займаються ліквідацією вогню на нафтобазі у Кривому Розі: дивіться відео

13:05 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів більше про ранковий обстріл центру міста. Він зазначив, що зафіксовано два "прильоти" ракет. За попередньою інформацією, мовиться про С-300.

Одна з них поцілила в дах п'ятиповерхівки, внаслідок чого три поверхи зруйновані вщент. Досі триває розбір завалів. За словами глави ОВА, мешканців відселили заздалегідь. Тож це дозволило запобігти жертвам. Ще одна ракета влучила у подвір'я адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, там теж минулося без постраждалих.

Наслідки ранкового обстрілу Харкова / Фото з телеграма Синєгубова

12:59 В Енергодарі пролунав потужний вибух. Як розповів мер Дмитро Орлов, внаслідок цього зникло світло, а також вода у місті. Містян попереджають, що це може бути чергова провокація. Тож їх закликають бути обережнішими.

12:42 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що мешканців міста хочуть відправляти "на м'ясо". Він зазначив, що росіяни планують оголосити мобілізацію, щоб ті, кого окупанти ще не вбили, загинули на фронті.

12:22 Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про здобутки наших військових на фронті. Він зазначив, що за минулу добу ЗСУ вдалося просунутися на кілька сотень метрів на Луганщині. Це стало можливим після спроби ворога атакувати. Вона була невдалою, що дозволило нашим військовим не лише піти вперед, а й закріпитися на нових рубежах.

12:19 В Офісі генпрокуратури повідомили актуальні відомості про обстріл Кривого Рогу. У відомстві зазначили, що внаслідок удару ніхто з цивільних не постраждав.

12:09 Стало відомо, що Україна повернула тіла ще 25 полеглих у війні проти росії Героїв. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

11:57 Правоохоронцям вдалося затримати мешканця Умані. Чоловік збирав документи для генштабу росії. Але замість винагороди від ворога він отримав реальний термін. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

11:40 Стало відомо, що у Харкові згорів дім Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка. Його та ще кілька інших будинків спалахнули внаслідок нічного обстрілу Індустріального району Харкова.

11:20 У Запоріжжі готуються до складного опалювального сезону. Секретар міської ради Анатолій Куртєв підкреслив, що у критичному випадку працюватимуть централізовані пункти обігріву. Їх облаштовуватимуть як у низці державних об'єктів, так і у сховищах.

11:04 Стало відомо, що з-під руїн будинків у Харкові, атакованих ворогом, дістали трьох людей. За попередньою інформацією, вони не постраждали.

10:59 Тим часом надійшла інформація про те, що ворог тепер купує зброю у Північній Кореї. Мовиться про постачання до країни-агресорки артилерії, а також снарядів до неї.

10:13 З'явилася додаткова інформація щодо обстрілів Харкова зранку 6 вересня. Стало відомо, що ракетами ворог атакував два будинки у Київському районі, що у центрі міста.

09:47 У Повітряних силах ЗСУ повідомили про чергові здобутки. У відомстві зауважили, що близько 08:00 вдалося збити п'ять з шести крилатих ракет Х-101, випущених з авіації з Каспійського моря. Також "приземлили" вертоліт Ка-52 "Алігатор".

09:38 Надійшла детальніша інформація щодо того, куди влучив ворог у Кривому Розі. Як зазначив глава ОВА Валентин Резніченко, окупанти поцілили у нафтобазу. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, яку приборкують вогнеборці та пожежний потяг. Що стосується масштабів руйнації й інформації про постраждалих, то ці відомості все ще уточнюються.

09:35 До непростої зими готуються як в Україні, так і в Європі. Так, французів президент Еммануель Макрон закликав скоротити споживання електроенергії. Він попрохав зменшити свої витрати на 10%. Наразі мовиться про добровільне скорочення. Якщо ж громадяни країни прислухатися не будуть, то взимку не виключають 2-годинне відключення електроенергії у домогосподарствах.

09:15 У Харкові повідомили про вибухи. А вже о 09:18 відповідну інформацію підтвердив глава ОВА Олег Синєгубов. Зауважимо, що в цей момент в області триває повітряна тривога. Тож будьте обережними.

08:49 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів деталі нічного ракетного удару по обласному центру. Він зауважив, що в Індустріальному районі пошкоджень зазнала 2-поверхова будівля, а також поруйнований приватний житловий будинок. У ньому, власне, й перебувала на момент удару 73-річна жінка. На жаль, вона загинула під завалами.

Наслідки нічного обстрілу Харкова / Фото з телеграма Синєгубова

Також відомо, що впродовж минулої доби ворог обстрілював Харківський, Богодухівський і Лозівський райони. Крім того, Синєгубов повідомив, що у Золочеві від рук ворога загинули двоє чоловіків 39 і 52 років.

08:37 Нарешті ми можемо відзначити маленький ювілей. На "концерт кобзона" вже вирушили 50 150 російських бійців. Причому свої "запрошення" упродовж минулої доби отримали ще 350 окупантів.



Актуальні втрати ворога станом на 6 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:28 Під час повітряної тривоги пролунали вибухи також у Запорізькій і Миколаївській областях. Місцеві мешканці повідомляють про те, що після цього у небо здійнялися густі хмари диму. Ймовірно, окупантам таки вдалося кудись влучити. Детальнішу інформацію повідомимо згодом.

08:08 Стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Спочатку припускали, що це робота ППО. Пізніше глава військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що зафіксовано "приліт" по місту. Над ним уже здійнявся густий стовп диму, який видно було практично з будь-якого району.

07:47 Упродовж цієї ночі ворог обстріляв Нікопольщину. Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, по ній ворог тричі бив з "Градів".

У Нікополі окупанти відкривали вогонь по житлових кварталах. Відомо, що поранень зазнали двоє людей – чоловік і жінка. Вони доставлені до лікарні, а їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали 20 багатоповерхових і 11 приватних будинків. Відомо, що один будинок зруйнований вщент. Крім того, загарбники поцілили по дитячому садку, двох ліцеях, центру технічної творчості, а також спортивному клубу.

Уночі ворог обстріляв Нікопольський район / Фото з телеграма Резніченка

07:08 По всій території України пролунала повітряна тривога. Спочатку її увімкнули на Сході та Півдні, а потім уже в решті областей нашої країни. Під час сирен стало відомо про вибухи відразу у кількох областях. Зокрема, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій і Миколаївській.

06:52 Українські військові завдали понад 30 авіаударів по російських військових. Вдалося пошкодити кілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій ЗРК, а також артилерійську батарею ворога.

05:44 У ГУР МО розповіли, що росіяни не впустили представників місії МАГАТЕ до кризового центру ЗАЕС. У відомстві зазначають, що окупантам там "є кого та що приховувати". Водночас стало відомо, що співробітники станції масово звільняються.

04:23 Стало відомо, що по скупченню техніки ворога у Новій Каховці б'ють наші військові ледь не цілу ніч. Зауважимо, що окупанти намагаються туди перекинути свої машини, щоб посилити своїх бійців. З Нової Каховки окупантську техніку переправами через Дніпро намагаються перевезти на другу сторону, де й ведуться основні бойові дії.

03:41 Російські військові не припиняють обстрілювати Харків. Уночі ворог кілька разів обстріляв місто. Відомо, що внаслідок атаки загинула жінка. Її тіло виявили під завалами будинку, передає мер Ігор Терехов.

02:48 Крім того, на Півдні ворог зазнав чималих втрат. Над Високопіллям вдалося збити безпілотник типу "Орлан-10", а над Андріївкою – дві ракети Х-59. Загалом на Півдні за минулу добу ворог втратив:

86 окупантів;

4 танки;

12 одиниць автобронетехніки;

4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" та "Мста-С";

3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С";

станція зв'язку та протитанковий ракетний комплекс;

на Миколаївщині – знищено ракету "Іскандер" та гелікоптер Ка-52;

у районі Високопілля – безпілотник "Орлан-10";

у районі Андріївки – дві ракети Х-59.

02:36 В ОК "Південь" опублікували зведення, у якому розповідають про ситуацію у регіоні за минулу добу. Відомо, що окупанти завдали 24 удари авіацією, а також тричі били ракетами. Загарбники атакували Херсонську, Дніпропетровську, а також Миколаївську області.

02:23 Стало відомо, що ЗСУ вдарили точково по техніці окупантів у Новій Каховці. Вже об 03:09 надійшло повідомлення про ще один удар, а об 03:54 – ще один.

00:59 Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що 6 вересня агентство прозвітує про місію на Запорізькій АЕС. Тоді ж суспільству опублікують висновки, до яких дійшли під час перевірки на об'єкті, захопленому російськими військовими. Зауважимо, що наразі на станції залишилося двоє представників місії.

23:50 Кореспонденти "Суспільного" розповіли, що у Голій Пристані Херсонської області лунали потужні вибухи. Про це вони повідомили, посилаючись на місцевих мешканців.