23:58 Маріупольська міськрада повідомила про звуки автоматних черг у місті. Їх чули у різних районах міста.

23:53 На тлі втрат живої сили та техніки уряд росії наказав створити ще 2 бронетанкові ремонтні заводи.

23:39 Асоціація родин захисників "Азовсталі" анонсувала вшанування пам'яті жертв теракту в Оленівці на 40-й день після трагедії. Киян та гостів міста запрошують прийти о 20:00 6 вересня на Софійську площу.

23:34 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росія вже втратила 80 тисяч солдатів, з яких близько 25 тисяч – загиблі. Однак кремль не досяг жодної цілі.

23:19 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі зустрівся президенткою Єврокомісії Урсулою фор дер Ляєн. Головною темою обговорення стала європейська перспектива України. Шмигаль повідомив, що наша країна планує виконати до кінця року умови від ЄС та перейти до переговорів щодо членства.

23:05 Повітряне командування "Південь" відзвітувало про успішне збиття 2 ворожих ракет над Миколаївщиною. Це трапилося близько 19:00.

22:49 Міноборони Литви повідомило, що за тиждень з 29 серпня по 4 вересня винищувачі НАТО, які базуються в Литві, 6 разів злітали, щоб перехопити російські літаки, які порушували повітряний простір над Балтійським морем.

21:58 Вечірнє звернення Володимира Зеленського: головні тези:

Зеленський подякував Борису Джонсону за підтримку та дружбу і висловив сподівання на співпрацю навіть після його відставки. Водночас президент також сподівається на спрівпрацю з новою прем'єркою Ліз Трасс;

Президент розповів про переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, які тривали півтори години. Лідери говорили про оборону та підтримку України й ситуацію на ЗАЕС;

На тлі того, що робить росія на Запорізькій АЕС, її потрібно визнати країною-терористом;

ЗСУ продовжубть знищувати ворожі цілі й завдавати втрат окупантам. Зокрема наші війська знищили склад росіян, з якого ті брали ракети С-300 для обстрілів Харкова.

Звернення Володимира Зеленського за 5 вересня: дивіться відео

21:54 Напередодні зустрічі "Рамштайн" у Німеччині міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінкс.

21:52 В ОК "Південь" підтвердили влучання по базах російських окупантів. Загарбникам завдають колосальних втрат.

21:19 Україна вже отримали три безпілотники типу Bayraktar, на які збирав гроші волонтер Сергій Притула. Також в Україні вже Bayraktar, на який збирали в Литві.

21:11 Росіяни продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру України. Для ударів ворог використовує авіацію та ракетні системи залпового вогню. Протягом доби росіяни здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів.

21:05 Україна повернула з російського полону майже 600 людей, серед яких 53 дитини. Левова частка військовополонений – українські захисники.

20:54 Окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади у Криворізькому районі Дніпропетровщини. У місті Апостолове загинула жінка 1936 року народження, яка перебирала у дворі помідори, уламок від касетного БК влучив їй у голову. Ще троє людей поранені, усі похилого віку – 59, 72 і 78 років. У Зеленодольську минулося без жертв.

20:26 Російські окупанти ввечері 5 вересня ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися Криворізький та Нікопольський райони. У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Карпівської громади Криворізького району була знищена нафтобаза та всі запаси палива там.

20:17 У пресслужбі Енергоатома повідомили, що інформація, що Україна не контролює рівень радіації на Запорізькій АЕС – не відповідає дійсності.

19:52 У Кривому Розі ввечері 5 вересня пролунали вибухи. Влада повідомила про ракетні удари по Дніпропетровській області. Місцеві жителі зазначили, що ударною хвилею повибивало вікна.

19:45 На окупованих територіях України продовжує лунати "бавовна" для російських загарбників. Вибухи чули у кількох населених пунктах. За останній час пролунало декілька потужних вибухів у Херсонській та Миколаївській областях.

19:11 Російська армія зазнала величезних втрат на Харківському та Херсонському напрямках. Лише за добу окупанти втратили сотні солдат.

19:01 В Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму, ввечері сталася "бавовна". Росія поспішила заявити про роботу ППО.

18:37 Збройні Сили України здобули тактичний успіх на Краматорському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір'я,

18:16 Над Херсонщиною ЗСУ збили ворожий "Орлан-10". Він проводив розвідку для коригування вогню.

17:30 Зранку росіяни вґатили із САУ по Миропіллю. Загалом зафіксували 22 прильоти по населеному пункту. Зазнала пошкоджень будівля сільради та територія навколо. У частині Миропілля досі немає електроенергії. Пошкоджені 10 будинків мирних мешканців.

17:24 Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Борисом Джонсоном у його останній день на посту прем'єра. Президент подякував Джонсону від імені всіх українців. Додамо, що новою прем'єркою Великої Британії обрали Ліз Трасс.

17:06 У Збройних Силах України відстежують дії російської армії в тимчасово окупованому Криму. На тлі наступу ЗСУ на Херсон у Криму спостерігається примусова активізація сил противника.

16:39 На Вінниччині близько 16:40 5 вересня чули вибухи. Повітряна тривога в області розпочалася ще о 16:00. Згодом у Вінницькій ОВА повідомили, що спрацювала ППО.

16:29 Президент України Володимир Зеленський розповів французькому колезі Еммануелю Макрону про ситуацію на фронті. Перемовини лідерів країн тривали понад півтори години. Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії росії. Сторони також обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

16:20 Командувачу окупаційної армії квазіреспубліки "ЛНР" повідомили про підозру. Підозрюваний безпосередньо віддавав накази під час боїв за міста Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк та інші населені пункти області.

Крім того, ДБР повідомило про підозру 8 експравоохоронцям з Луганщини, які зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ вступити до структурних підрозділів незаконно створених правоохоронних органів.

16:00 Російські загарбники продовжують обстрілювати ЗАЕС. Станом на 5 вересня останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, відключили.

15:54 ЗСУ лише 4 вересня звільнили Високопілля і підняли український стяг. А вже в ніч проти 5 вересня ворог хотів атакувати селище і запускав різні БпЛА в розвідку. У районі Високопілля двічі за ніч наші воїни виявили і знищили два безпілотні літальні шпигуни типу "Орлан-10".

15:49 Росіяни постійно обстрілюють українські міста та села, а деякі з них – практично зрівнюють із землею. Зокрема від дій окупантів сильно постраждала Нововоронцовська громада, що на Херсонщині.

15:36 У росії вже потрохи меншає збройний потенціал. Російська ППО також перебуває під нашим ураженням і вона не здатна протидіяти ефективно.

15:03 Маленького хлопчика, який отримав поранення після вибуху на ярмарку у Чернігові, терміново транспортують до Києва. Його вже чекають лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

14:34 Українські воїни завдають росіянам великих втрат. "Бавовнятко" зачастило на Луганщину. Декілька будівель були зруйновані, там перебувало до 400 людей особового складу ворога.

13:56 Впродовж минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом. Крім цього, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. В результаті було знищено:

1 САУ "МСТА-С",

6 гаубиць "МСТА-Б",

7 БМД,

2 БТР та 5 танків.

13:47 Українські військові знищили за допомогою безпілотників "Байрактар" 2 тактичні зенітні ракетні комплекси "Тор-М1" окупантів.

13:26 Завдяки внескам людей на платформу UNITED24 вже вдалося зібрати 200 мільйнів доларів для України. Кошти надходили з 110 країн світу. На ці кошти вдалось купити дрони, машини швидкої, спецобладнання.

12:47 Велика Британія значно розширює програму підготовки українських військових – тривалість курсу збільшать із трьох до п'яти тижнів.

12:39 У Новій Каховці нову вибухи – окупанти намагались застосувати ППО, аби уникнути "прильоту", але воно не допомогло. Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що під атакою опинився міст біля Каховської ГЕС. Проте згодом з'явилась інформація від оперативного командування Південь – у Каховському районі є влучання у скупчення техніки.

12:10 Правоохоронні органи оприлюднили імена ще двох російських воєнних злочинців. Вони керували окупантами на Київщині та Луганщині. Ними виявилися командувач східного військового округу росії генерал-полковник алєксандр чайко та генерал-майор, "командувач 2-го армійського корпусу народної міліції лнр" еседдула абачев. Абачеву повідомлено про підозру, щодо чайко – уже направлено до суду обвинувальний акт.



Російські воєнні зличинці / Фото СБУ

11:54 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що є перелік професій, які дуже необхідні Збройним Силам України. Проте це не той список, які усі поширюють у соціальних мережах. Мова передусім про:

медичні спеціальності,

кухарські спеціальності,

радіоелектроніка.

Що стосується інших професій, то жінки, які хочуть і вмотивовані ставати на облік, повинні мати право добровільно це робити.

11:45 Найзапекліші бої станом на 5 вересня, за даними Міноборони, відбуваються на Донецькому напрямку. Наразі лінія фронту в Україні дуже широка – 2 500 кілометрів, а з них 1 300 – це активні бойові дії.

11:30 Місія МАГАТЕ покинула захоплену росіянами Запорізьку АЕС. При цьому, там залишилось 2 спостерігачів.

11:13 Про ситуацію на Сумщині повідомили в ОВА.