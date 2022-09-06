Про те, що відбувається на фронті, 24 канал зібрав в одному матеріалі.
Увага Прапор України над Високопіллям, Шмигаль зустрівся із Шольцом: основне за 193 день війни
23:58 Маріупольська міськрада повідомила про звуки автоматних черг у місті. Їх чули у різних районах міста.
23:53 На тлі втрат живої сили та техніки уряд росії наказав створити ще 2 бронетанкові ремонтні заводи.
23:39 Асоціація родин захисників "Азовсталі" анонсувала вшанування пам'яті жертв теракту в Оленівці на 40-й день після трагедії. Киян та гостів міста запрошують прийти о 20:00 6 вересня на Софійську площу.
23:34 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росія вже втратила 80 тисяч солдатів, з яких близько 25 тисяч – загиблі. Однак кремль не досяг жодної цілі.
23:19 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі зустрівся президенткою Єврокомісії Урсулою фор дер Ляєн. Головною темою обговорення стала європейська перспектива України. Шмигаль повідомив, що наша країна планує виконати до кінця року умови від ЄС та перейти до переговорів щодо членства.
23:05 Повітряне командування "Південь" відзвітувало про успішне збиття 2 ворожих ракет над Миколаївщиною. Це трапилося близько 19:00.
22:49 Міноборони Литви повідомило, що за тиждень з 29 серпня по 4 вересня винищувачі НАТО, які базуються в Литві, 6 разів злітали, щоб перехопити російські літаки, які порушували повітряний простір над Балтійським морем.
21:58 Вечірнє звернення Володимира Зеленського: головні тези:
- Зеленський подякував Борису Джонсону за підтримку та дружбу і висловив сподівання на співпрацю навіть після його відставки. Водночас президент також сподівається на спрівпрацю з новою прем'єркою Ліз Трасс;
- Президент розповів про переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, які тривали півтори години. Лідери говорили про оборону та підтримку України й ситуацію на ЗАЕС;
- На тлі того, що робить росія на Запорізькій АЕС, її потрібно визнати країною-терористом;
- ЗСУ продовжубть знищувати ворожі цілі й завдавати втрат окупантам. Зокрема наші війська знищили склад росіян, з якого ті брали ракети С-300 для обстрілів Харкова.
Звернення Володимира Зеленського за 5 вересня: дивіться відео
21:54 Напередодні зустрічі "Рамштайн" у Німеччині міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінкс.
21:52 В ОК "Південь" підтвердили влучання по базах російських окупантів. Загарбникам завдають колосальних втрат.
21:19 Україна вже отримали три безпілотники типу Bayraktar, на які збирав гроші волонтер Сергій Притула. Також в Україні вже Bayraktar, на який збирали в Литві.
21:11 Росіяни продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру України. Для ударів ворог використовує авіацію та ракетні системи залпового вогню. Протягом доби росіяни здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів.
21:05 Україна повернула з російського полону майже 600 людей, серед яких 53 дитини. Левова частка військовополонений – українські захисники.
20:54 Окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади у Криворізькому районі Дніпропетровщини. У місті Апостолове загинула жінка 1936 року народження, яка перебирала у дворі помідори, уламок від касетного БК влучив їй у голову. Ще троє людей поранені, усі похилого віку – 59, 72 і 78 років. У Зеленодольську минулося без жертв.
20:26 Російські окупанти ввечері 5 вересня ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися Криворізький та Нікопольський райони. У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Карпівської громади Криворізького району була знищена нафтобаза та всі запаси палива там.
20:17 У пресслужбі Енергоатома повідомили, що інформація, що Україна не контролює рівень радіації на Запорізькій АЕС – не відповідає дійсності.
19:52 У Кривому Розі ввечері 5 вересня пролунали вибухи. Влада повідомила про ракетні удари по Дніпропетровській області. Місцеві жителі зазначили, що ударною хвилею повибивало вікна.
19:45 На окупованих територіях України продовжує лунати "бавовна" для російських загарбників. Вибухи чули у кількох населених пунктах. За останній час пролунало декілька потужних вибухів у Херсонській та Миколаївській областях.
19:11 Російська армія зазнала величезних втрат на Харківському та Херсонському напрямках. Лише за добу окупанти втратили сотні солдат.
19:01 В Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму, ввечері сталася "бавовна". Росія поспішила заявити про роботу ППО.
18:37 Збройні Сили України здобули тактичний успіх на Краматорському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір'я,
18:16 Над Херсонщиною ЗСУ збили ворожий "Орлан-10". Він проводив розвідку для коригування вогню.
17:30 Зранку росіяни вґатили із САУ по Миропіллю. Загалом зафіксували 22 прильоти по населеному пункту. Зазнала пошкоджень будівля сільради та територія навколо. У частині Миропілля досі немає електроенергії. Пошкоджені 10 будинків мирних мешканців.
17:24 Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Борисом Джонсоном у його останній день на посту прем'єра. Президент подякував Джонсону від імені всіх українців. Додамо, що новою прем'єркою Великої Британії обрали Ліз Трасс.
17:06 У Збройних Силах України відстежують дії російської армії в тимчасово окупованому Криму. На тлі наступу ЗСУ на Херсон у Криму спостерігається примусова активізація сил противника.
16:39 На Вінниччині близько 16:40 5 вересня чули вибухи. Повітряна тривога в області розпочалася ще о 16:00. Згодом у Вінницькій ОВА повідомили, що спрацювала ППО.
16:29 Президент України Володимир Зеленський розповів французькому колезі Еммануелю Макрону про ситуацію на фронті. Перемовини лідерів країн тривали понад півтори години. Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії росії. Сторони також обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
16:20 Командувачу окупаційної армії квазіреспубліки "ЛНР" повідомили про підозру. Підозрюваний безпосередньо віддавав накази під час боїв за міста Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк та інші населені пункти області.
Крім того, ДБР повідомило про підозру 8 експравоохоронцям з Луганщини, які зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ вступити до структурних підрозділів незаконно створених правоохоронних органів.
16:00 Російські загарбники продовжують обстрілювати ЗАЕС. Станом на 5 вересня останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, відключили.
15:54 ЗСУ лише 4 вересня звільнили Високопілля і підняли український стяг. А вже в ніч проти 5 вересня ворог хотів атакувати селище і запускав різні БпЛА в розвідку. У районі Високопілля двічі за ніч наші воїни виявили і знищили два безпілотні літальні шпигуни типу "Орлан-10".
15:49 Росіяни постійно обстрілюють українські міста та села, а деякі з них – практично зрівнюють із землею. Зокрема від дій окупантів сильно постраждала Нововоронцовська громада, що на Херсонщині.
15:36 У росії вже потрохи меншає збройний потенціал. Російська ППО також перебуває під нашим ураженням і вона не здатна протидіяти ефективно.
15:03 Маленького хлопчика, який отримав поранення після вибуху на ярмарку у Чернігові, терміново транспортують до Києва. Його вже чекають лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
14:34 Українські воїни завдають росіянам великих втрат. "Бавовнятко" зачастило на Луганщину. Декілька будівель були зруйновані, там перебувало до 400 людей особового складу ворога.
13:56 Впродовж минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом. Крім цього, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. В результаті було знищено:
- 1 САУ "МСТА-С",
- 6 гаубиць "МСТА-Б",
- 7 БМД,
- 2 БТР та 5 танків.
13:47 Українські військові знищили за допомогою безпілотників "Байрактар" 2 тактичні зенітні ракетні комплекси "Тор-М1" окупантів.
13:26 Завдяки внескам людей на платформу UNITED24 вже вдалося зібрати 200 мільйнів доларів для України. Кошти надходили з 110 країн світу. На ці кошти вдалось купити дрони, машини швидкої, спецобладнання.
12:47 Велика Британія значно розширює програму підготовки українських військових – тривалість курсу збільшать із трьох до п'яти тижнів.
12:39 У Новій Каховці нову вибухи – окупанти намагались застосувати ППО, аби уникнути "прильоту", але воно не допомогло. Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що під атакою опинився міст біля Каховської ГЕС. Проте згодом з'явилась інформація від оперативного командування Південь – у Каховському районі є влучання у скупчення техніки.
12:10 Правоохоронні органи оприлюднили імена ще двох російських воєнних злочинців. Вони керували окупантами на Київщині та Луганщині. Ними виявилися командувач східного військового округу росії генерал-полковник алєксандр чайко та генерал-майор, "командувач 2-го армійського корпусу народної міліції лнр" еседдула абачев. Абачеву повідомлено про підозру, щодо чайко – уже направлено до суду обвинувальний акт.
Російські воєнні зличинці / Фото СБУ
11:54 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що є перелік професій, які дуже необхідні Збройним Силам України. Проте це не той список, які усі поширюють у соціальних мережах. Мова передусім про:
- медичні спеціальності,
- кухарські спеціальності,
- радіоелектроніка.
Що стосується інших професій, то жінки, які хочуть і вмотивовані ставати на облік, повинні мати право добровільно це робити.
11:45 Найзапекліші бої станом на 5 вересня, за даними Міноборони, відбуваються на Донецькому напрямку. Наразі лінія фронту в Україні дуже широка – 2 500 кілометрів, а з них 1 300 – це активні бойові дії.
11:30 Місія МАГАТЕ покинула захоплену росіянами Запорізьку АЕС. При цьому, там залишилось 2 спостерігачів.
11:13 Про ситуацію на Сумщині повідомили в ОВА.
- Білопільська громада: о 23.30 внаслідок мінометного обстрілу (8 прильотів) громади пошкоджено приватний житловий та лінію електропередач (25 абонентів без електропостачання). Також постраждав автомобіль і деяких будинках повилiтали вiкна.
- Миропільська громада: з 2 ночі відбувся мінометний обстріл, всього 14 прильотів. Обстріл продовжився і зранку, 22 прильоти із САУ. Пошкоджені лінії електропередач та будинок сільради.
- Хотінська громада: з 01.28 був обстріл громади – 8 прильотів. Мінометний обстріл продовжився о 03:00 годині – 16 прильотів.
- Шалигинська громада: о 07.33 здійснено 30 пострілів зі стрілецької зброї. О 08.00 також було зафіксовано 18 вибухів з міномету.
- Середино-Будська громада: 8 прильотів з міномету, після 10 ранку.
10:53 Правоохоронці Донеччини документують воєнні злочини росії. Окупанти здійснили 11 атак на міста і села. У всіх випадках снаряди вдарили по місцях проживання цивільного населення. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
Зазначають, що противник обстрілював мирних жителів ракетами, РСЗВ "Град", "Ураган", артилерією. Як наслідок, зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об'єктів – 22 житлових будинки, трансформаторна підстанція, гаражі, залізнична колія.
10:52 Російські окупанти вкотре мають втрати на Півдні. В Бериславському районі Херсонщини, сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявили та знищили 2 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
10:13 На Херсонщині знову повідомили про "бавовну". Місцеві повідомили про дим поблизу Дар'ївського моста.
09:33 У справі про вибух на виставці зброї у Чернігові, від якого постраждали діти 2 військовим вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.
09:32 На українських позиціях біля Святогірська наші прикордонники майстерно "відпрацьовують" по окупантах, тож ворога вдається відтиснути.
09:16 Військові 127 полку 1-го армійського корпусу квазіреспубліки відмовляються воювати, бо не мають запасів. Окупантам бракує навіть води. Зауважимо, що до складу 127 полку входять примусово мобілізовані чоловіки з квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".
09:11 За даними британських розвідників, головні напрямки наступу росіян на Донбасі залишаються в Авдіївці поблизу Донецька. Також – за 60 кілометрів на північ навколо Бахмута.
Розвідка Великої Британії наголошує, що повна окупація Донецької області залишається головною метою росіян. І попри те, що окупанти неодноразово переносили дату "звільнення" Донбасу, яку призначає Кремль, це залишається пріоритетом.
08:44 У Харківській ОВА повідомили про ворожі обстріли вночі – окупанти інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти. Внаслідок обстрілів виникали пожежі.
- У Богодухівському районі загинула жінка 58 років, рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку.
- В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та 3 чоловіків 61, 70 та 66 років.
- У Харківському районі поранений чоловік 67 років.
08:35 ЗСУ знищили за минулу добу 300 російських окупантів, таким чином загальна кількість втрат серед загарбників – 49 800.
Втрати ворога у техніці станом на ранок 5 вересня
- Танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);
- артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);
- РСЗВ – 294 одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць;
- гелікоптерів – 206 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);
- крилатих ракет – 205 одиниць (+2);
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);
- спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).
Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу
08:32 Російські військові на окупованій Херсонщині заборонили місцевим мешканцям вільно пересуватися. Зокрема, мовиться про перетин річки Дніпро мостами та плавальними засобами.
07:58 Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за 4 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому і 1 у Соледарі. Ще 3 людини отримали поранення.
Крім того, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
07:35 Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки нічого обстрілу Нікопольського району. Росіяни двічі обстріляли його з важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.
У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обірвало і кілька ліній електропередач – їх уже полагодили.
Наслідки обстрілу Нікопольського району / Фото Валентин Резніченко
07:25 Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне ранкове зведення. Українські військові відбили наступ окупантів на двох напрямках Донбасу. Вони відкинули росіян біля Бахмутського, Зайцевого, Соледара. На Авдіївському напрямку ЗСУ зупинили наступ у напрямку Первомайського, Водяного, Невельського.
Українські війська завдали удару по ворогу у районі Семенівки та Куп'янська Харківської області, як наслідок – знищено склад із боєприпасами.
Зазначають, що впродовж минулої доби ворог здійснив 25 ракетних та понад 22 авіаційних ударів по об'єктах України.
Оперативна ситуація на усіх напрямках фронту:
- на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території республіки білорусь;
- на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів;
- на Харківському напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка та інші;
- на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару;
- на Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;
- на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара;
- на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне;
- на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка;
- на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки;
- на Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка.
07:05 Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на Півдні та Сході. Зокрема, українські військові просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.
06:11 Фотограф Костянтин Ліберов показав через світлини, яка ситуація на Херсонщині та як воїни 53 окремої механізованої бригади йдуть у наступ.
Потужна робота РСЗВ на Херсонському напрямку / Фото Костянтина Ліберова
05:19 У багатьох "провідних" російських ракетах фахівці побачили використання однакових мікросхем, які виготовлені на Заході подекуди навіть 10 років тому. Це ж стосується гелікоптерів, безпілотників і засобів зв'язку. Фахівці групи Conflict Armament Research вважають, це вказує на дефіцит в оборонному секторі країни-терористки.
04:19 Ворог продовжує у Чорному морі тримати корабельне угруповання. Воно може стати однією з наступних цілей для Збройних Сил.
Водночас керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк нагадала, що росіяни у Чорному морі мають високоточну зброю з великою відстанню ураження. Це загроза – актуальна для всієї України.
03:00 Після відбоїв ситуація повторилась – у на Сході та Півдні повторно оголосили повітряну тривогу.
02:24 У низці областей України повідомили про ракетну небезпеку. У Запоріжжі та Харкові місцеві повідомляли про вибухи.
01:59 В командуванні "Південь" прозвітували щодо оперативної обстановки. Захисники продовжують тримати під вогневим контролем усі переправи через річки Дніпро та Інгулець на окупованій частині Півдня. Водночас тривають важкі бої на кількох ділянках фронту.
Втрати ворога на Півдні:
- 104 окупанти;
- 6 танків;
- 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;
- 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";
- безпілотний розвідник "Елерон-10".
01:04 На більшості окупованих територій Півдня України зникло електропостачання. Наразі невідомо, що слугувало причиною порушення роботи мереж.