Пошкоджено цивільну інфраструктуру

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено цивільну інфраструктуру у низці селищ.

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Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об'єктах на території України,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів: Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне.

Головне про ситуацію на фронті

У Генштабі повідомили, що російські війська продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Все ще зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетного озброєння перебувають носії КРМБ "Калібр".

Оперативна ситуація по напрямках:

на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території республіки білорусь;

напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території республіки білорусь; на Сіверськом у напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів;

у напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів; на Харківському напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка та інші;

напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка та інші; на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару;

напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару; на Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;

напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного; на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара;

напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара; на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне;

напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне; на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка;

напрямку противник активних наступальних дій не проводив, разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка; на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки;

напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки; на Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

У Генштабі зауважили, що після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів.

Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження.

Триває примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях у Донецьку.

Російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Військовослужбовці 2 армійського корпусу відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими.

Особовий склад підрозділів цього армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення.

Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.

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