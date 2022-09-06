23:58 Мариупольский горсовет сообщил о звуках автоматных очередей в городе. Их слышали в разных районах города.

23:53 На фоне потерь живой силы и техники правительство россии приказало создать еще 2 бронетанковых ремонтных завода.

23:39 Ассоциация семей защитников "Азовстали" анонсировала память жертв теракта в Еленовке на 40-й день после трагедии. Киевлян и гостей города приглашают прийти в 20:00 6 сентября на Софийскую площадь.

23:34 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россия уже потеряла 80 тысяч солдат, из которых около 25 тысяч – погибшие. Однако кремль не достиг никакой цели.

23:19 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Брюсселе встретился президентом Еврокомиссии Урсулой фор дер Ляйен. Главной темой обсуждения стала европейская перспектива Украины. Шмыгаль сообщил, что наша страна планирует выполнить до конца года условия от ЕС и перейти к переговорам по членству.

23:05 Воздушное командование "Юг" отчиталось об успешном сбитии 2 вражеских ракет над Николаевщиной. Это произошло около 19:00.

22:49 Минобороны Литвы сообщило, что за неделю с 29 августа по 4 сентября истребители НАТО, базирующиеся в Литве, 6 раз взлетали, чтобы перехватить российские самолеты, нарушавшие воздушное пространство над Балтийским морем..

21:58 Вечернее обращение Владимира Зеленского: главные тезисы:

Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку и дружбу и выразил надежду на сотрудничество даже после его отставки. В то же время президент также надеется на сотрудничество с новым премьером Лиз Трасс;

Президент рассказал о длившихся полтора часа переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры говорили об обороне и поддержке Украины и ситуации на ЗАЭС;

На фоне того, что делает россия на Запорожской АЭС, ее следует признать страной-террористом;

ВСУ продолжат уничтожать вражеские цели и наносить потери оккупантам. В частности, наши войска уничтожили склад россиян, из которого те брали ракеты С-300 для обстрелов Харькова.

Обращение Владимира Зеленского за 5 сентября: смотрите видео​

21:54 В преддверии встречи "Рамштайн" в Германии министр обороны Алексей Резников встретился с послом США в Украине Бриджит Бринкс.

21:52 В ОК "Юг" подтвердили попадание по базам российских оккупантов. Захватчикам наносят колоссальные потери. 21:19 Украина уже получила три беспилотника типа Bayraktar, на которые собирал деньги волонтер Сергей Притула. Также в Украине уже Bayraktar, на который собирали в Литве. 21:11 Россияне продолжают обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру Украины. Для ударов враг использует авиацию и ракетные системы залпового огня. В течение суток россияне совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов. 21:05 Украина вернула из российского плена почти 600 человек, среди которых 53 ребенка. Львиная доля военнопленных – украинские защитники. 20:54 Оккупанты обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины в Криворожском районе Днепропетровщины. В городе Апостолово погибла женщина 1936 года рождения, которая перебирала во дворе помидоры, обломок от кассетного БК попал ей в голову. Еще три человека ранены, все пожилые люди – 59, 72 и 78 лет. В Зеленодольске обошлось без жертв. 20:26 Российские оккупанты вечером 5 сентября ракетами ударили по Днепропетровщине. Под вражеским огнем оказались Криворожский и Никопольский районы. В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Карповской общины Криворожского района была уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. 20:17 В пресс-службе Энергоатома сообщили, что информация, что Украина не контролирует уровень радиации на Запорожской АЭС – не соответствует действительности. 19:52 В Кривом Роге вечером 5 сентября раздались взрывы. Власти сообщили о ракетных ударах по Днепропетровской области. Местные жители отметили, что ударной волной выбило окна. 19:45 На оккупированных территориях Украины продолжает звучать "хлопок" для российских захватчиков. Взрывы слышали в нескольких населённых пунктах. За последнее время прогремели несколько мощных взрывов в Херсонской и Николаевской областях. 19:11 Российская армия понесла огромные потери на Харьковском и Херсонском направлениях. Только за сутки оккупанты потеряли сотни солдат. 19:01 В Евпатории, что во временно оккупированном Крыму, вечером произошел "хлопок". Россия поспешила заявить о работе ПВО. 18:37 Вооруженные Силы Украины преуспели на Краматорском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье. 18:16 Над Херсонщиной ВСУ сбили вражеский "Орлан-10". Он проводил разведку для корректировки огня. 17:30 Утром россияне ударили из САУ по Мирополью. В общей сложности зафиксировали 22 прилета по населенному пункту. Пострадали здание сельсовета и территория вокруг. В некоторых районах Мирополья до сих пор нет электроэнергии. Повреждены 10 домов мирных жителей.

17:24 Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с Борисом Джонсоном в его последний день на посту премьера. Президент поблагодарил Джонсона от имени всех украинцев. Добавим, что новым премьером Великобритании избрали Лиз Трасс.

17:06 В Вооруженных Силах Украины отслеживают действия российской армии во временно оккупированном Крыму. На фоне наступления ВСУ в Херсоне в Крыму наблюдается принудительная активизация сил противника.

16:39 В Винницкой области около 16:40 5 сентября слышали взрывы. Воздушная тревога в области началась еще в 16:00. Впоследствии в Винницкой ОВА сообщили, что сработало ПВО.

16:29 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону о ситуации на фронте. Переговоры лидеров стран продолжались более полутора часов. Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии россии. Стороны также обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 16:20 Командующему оккупационной армией квазиреспублики "ЛНР" сообщили о подозрении. Подозреваемый непосредственно отдавал приказы во время боев за города Рубежное, Кременная, Северодонецк и другие населенные пункты области. Кроме того, ГБР сообщило о подозрении 8 эксправохранителям из Луганщины, предавших присягу и перешедших на сторону врага. Они добровольно согласились на предложение оккупационных властей РФ вступить в структурные подразделения незаконно созданных правоохранительных органов. 16:00 Российские захватчики продолжают обстреливать ЗАЭС. По состоянию на 5 сентября последнюю линию, соединявшую ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключили. 15:54 ВСУ только 4 сентября освободили Высокополье и подняли украинский флаг. А уже в ночь на 5 сентября враг хотел атаковать поселок и запускал разные БпЛА в разведку. В районе Высокополья дважды за ночь наши воины обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных шпиона типа "Орлан-10". 15:49 Россияне постоянно обстреливают украинские города и села, а некоторые из них практически сравнивают с землей. В частности, от действий оккупантов сильно пострадала Нововоронцовская община Херсонской области. 15:36 У России уже понемногу уменьшается оружейный потенциал. Российская ПВО также находится под нашим поражением, и она не способна эффективно противодействовать. 15:03 Маленького мальчика, получившего ранение после взрыва на ярмарке в Чернигове, срочно транспортируют в Киев. Его уже ждут врачи Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". 14:34 Украинские воины наносят россиянам большие потери. "Хлопок" зачастил на Луганщину. Несколько зданий были разрушены, там находилось до 400 человек личного состава врага. 13:56 За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик Су-25, 4 танка и склад с боекомплектом. Кроме этого, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. В результате было уничтожено: 1 САУ «МСТА-С»,

6 гаубиц "МСТА-Б",

7 БМД,

2 БТР и 5 танков. 13:47 Украинские военные уничтожили с помощью беспилотников "Байрактар" 2 тактических зенитных ракетных комплекса оккупантов "Тор-М1". 13:26 Благодаря взносам людей на платформу UNITED24 уже удалось собрать 200 миллионов долларов для Украины. Средства поступали из 110 стран мира. На эти средства удалось купить дроны, машины скорой, спецоборудование. 12:47 Великобритания значительно расширяет программу подготовки украинских военных – продолжительность курса увеличат с трех до пяти недель. 12:39 В Новой Каховке новые взрывы – оккупанты пытались применить ПВО, чтобы избежать "прилета", но она не помогла. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что под атакой оказался мост возле Каховской ГЭС. Однако впоследствии появилась информация от Оперативного командования "Юг" – в Каховском районе есть попадание в скопление техники. 12:10 Правоохранительные органы обнародовали имена еще двух российских военных преступников. Они руководили оккупантами в Киевской и Луганской областях. Ими оказались командующий восточного военного округа россии генерал-полковник александр чайко и генерал-майор, "командующий 2-м армейским корпусом народной милиции лнр" еседдула абачев . Абачеву поставлено в известность о подозрении, относительно чайко – уже направлен в суд обвинительный акт.

Российские военные преступники / Фото СБУ 11:54 Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что есть перечень профессий, которые очень необходимы Вооруженным Силам Украины. Однако это не тот список, который все распространяют в социальных сетях. Прежде всего это: медицинские специальности,

поварские специальности,

радиоэлектроника. Что касается других профессий, то женщины, желающие и мотивированные становиться на учет, должны иметь право добровольно это делать. 11:45 Самые ожесточенные бои на 5 сентября, по данным Минобороны, проходят на Донецком направлении. Пока линия фронта в Украине очень широкая – 2 500 километров, а из них 1 300 – это активные боевые действия. 11:30 Миссия МАГАТЭ покинула захваченную россиянами Запорожскую АЭС. При этом там осталось 2 наблюдателя. 11:13 О ситуации в Сумской области сообщили в ОВА.

Белопольская община : в 23:30 в результате минометного обстрела (8 прилетов) общины поврежден частный жилой дом и линия электропередач (25 абонентов без электроснабжения). Также пострадал автомобиль и в некоторых домах вылетели окна.

Миропольская община : с 2 ночи произошел минометный обстрел, всего 14 прилетов. Обстрел продолжился и утром, 22 прилета из САУ. Повреждены линии электропередач и здание сельсовета.

Хотинская община: с 01:28 был обстрел общины – 8 прилетов. Минометный обстрел продолжился в 03:00 – 16 прилетов.

Шалыгинская община: в 07:33 произведено 30 выстрелов из стрелкового оружия. В 08:00 также было зафиксировано 18 взрывов из миномета.

Середино-будская община: 8 прилетов из миномета, после 10 утра.

10:53 Правоохранители Донбасса документируют военные преступления россии. Оккупанты совершили 11 атак на города и села. Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства гражданского населения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Отмечают, что противник обстреливал мирных жителей ракетами, РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией. Как следствие, разрушены и повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожный путь.

10:52 Российские оккупанты в очередной раз несут потери на Юге. В Бериславском районе Херсонщины, силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

10:13 На Херсонщине снова сообщили о "хлопке". Местные сообщили о дыме вблизи Дарьевского моста.

09:33 По делу о взрыве на выставке оружия в Чернигове, от которого пострадали дети 2 военным уже сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей.

09:32 На украинских позициях возле Святогорска наши пограничники мастерски "отрабатывают" по оккупантах, поэтому врага удается оттеснить.

09:16 Военные 127 полка 1-го армейского корпуса квазиреспублики отказываются воевать, потому что не имеют запасов. Оккупантам не хватает даже воды. Отметим, что в состав 127 полка входят принудительно мобилизованные мужчины из квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР".

09:11 По данным британских разведчиков, главные направления наступления россиян на Донбассе остаются в Авдеевке вблизи Донецка. Также – в 60 километрах к северу вокруг Бахмута.

Разведка Великобритании отмечает, что полная оккупация Донецкой области остается главной целью россиян. И несмотря на то, что оккупанты неоднократно переносили дату "освобождения" Донбасса, которую назначает Кремль, это остается приоритетом.

08:44 В Харьковской ОВА сообщили о вражеских обстрелах ночью – оккупанты интенсивно обстреливали мирное население городов и сел Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, производственные объекты. В результате обстрелов возникали пожары.

В Богодуховском районе погибла женщина 58 лет, спасатели деблокировали тело из-под завалов дома.

В Изюмском районе пострадали 72-летняя женщина и 3 мужчин 61, 70 и 66 лет.

В Харьковском районе ранен мужчина 67 лет.

08:35 ВСУ уничтожили за минувшие сутки 300 российских оккупантов, таким образом общее количество потерь среди захватчиков – 49 800.

Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября

Танков – 2 068 единиц (+19 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);

специальной техники – 107 единиц (+1).

Потери россиян на войне против Украины / инфографика Генштаба

08:32 Российские военные на оккупированной Херсонщине запретили местным жителям свободно передвигаться. В частности, речь идет о пересечении реки Днепр по мостам и плавательным средствам.

07:58 Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за 4 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Еще 3 человека получили ранения.

Кроме того, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

07:35 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал последствия ночного обстрела Никопольского района. Россияне дважды обстреляли его из тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Оборвало и несколько линий электропередач – их уже починили.

Последствия обстрела Никопольского района / Фото Валентин Резниченко

07:25 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную утреннюю сводку. Украинские военные отразили наступление россиян в двух направлениях в Донецкой области. Они отбросили россиян у Бахмутского, Зайцево, Соледара. На Авдеевском направлении ВСУ остановили наступление в направлении Первомайского, Водяного, Невельского.

Отмечают, что за прошедшие сутки враг совершил 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по объектам Украины.

Оперативная ситуация по всем направлениям фронта:

на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Есть угроза ракетных и авиационных ударов по воздушному пространству и территории республики беларусь;

обстановка остается без существенных изменений. Есть угроза ракетных и авиационных ударов по воздушному пространству и территории республики беларусь; на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в более 10 населенных пунктах;

враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в более 10 населенных пунктах; на Харьковском направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка и другие;

противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка и другие; на Славянском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар;

обстрелов со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар; на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного; на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара;

противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара; на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;

обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное; на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;

противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка; в Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки;

на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка.

07:05 Аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на Юге и Востоке. В частности, украинские военные продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

06:11 Фотограф Константин Либеров показал через фотографии, какая ситуация на Херсонщине и как воины 53 отдельной механизированной бригады идут в наступление.

Мощная работа РСЗО на Херсонском направлении / Фото Константина Либерова

05:19 Во многих "ведущих" российских ракетах зафиксировали использование одинаковых микросхем, изготовленных на Западе кое-где даже 10 лет назад. Это же касается вертолетов, беспилотников и средств связи. Специалисты группы Conflict Armament Research считают, что это указывает на дефицит в оборонном секторе страны-террористки.

04:19 Враг продолжает в Черном море держать корабельную группировку. Оно может стать одной из следующих целей вооруженных сил. В то же время руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк напомнила, что россияне в Черном море имеют высокоточное оружие с большим расстоянием поражения. Это угроза – актуальна для всей Украины.

03:00 После отбоев ситуация повторилась – на Востоке и Юге повторно объявили воздушную тревогу.

02:24 В ряде областей Украины сообщили о ракетной опасности. В Запорожье и Харькове местные сообщали о взрывах.

01:59 В командовании "Юг" отчитались по оперативной обстановке. Защитники продолжают держать под огневым контролем все переправы через реки Днепр и Ингулец на оккупированной части Юга. В то же время продолжаются тяжелые бои на нескольких участках фронта.

Потери врага на Юге:

104 оккупанта;

6 танков;

26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;

9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

беспилотный разведчик "Элерон-10".

01:04 На большинстве оккупированных территорий Юга Украины исчезло электроснабжение. Пока неизвестно, что служило причиной нарушения работы сетей.