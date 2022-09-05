В оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України зазначили, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань продовжують вогневе ураження по пунктах управління різного рівня, складах з боєприпасами ворога.

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У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі наразі не мають даних щодо кількості втрат серед загарбників, їх уточнюють.

До слова, українські військові відбили наступ окупантів на двох напрямках Донбасу. Вони відкинули росіян біля Бахмутського, Зайцевого, Соледара тощо.

Яка ситуація на Донеччині та Луганщині

На Краматорському напрямку росіяни обстріляли райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;

На Бахмутському напрямку окупанти атакували 11 населених пунктів, застосовуючи також авіацію.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував Новомихайлівку, Парасковіївку, Керменчик та Времівку.

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