В оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины отметили, что ракетные войска и артиллерия наземных группировок продолжают огневое поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами врага.

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В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника,

– говорится в сообщении.

В Генштабе пока нет данных о количестве потерь среди захватчиков, их уточняют.

К слову, украинские военные отразили наступление захватчиков в двух направлениях в Донецкой области. Они откинули россиян возле Бахмутского, Зайцево, Соледара и т.д.

Какая ситуация в Донецкой и Луганской областях

На Краматорском направлении россияне обстреляли районы Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали 11 населенных пунктов, применяя также авиацию.

На Авдеевском направлении обстрелы из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском направлении враг атаковал Новомихайловку, Прасковьевку, Керменчик и Времовку.

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