Так, протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів. Вони були спрямовані на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

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Окупанти вкотре зазнали великих втрат

Ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони, вогневих засобів та живої сили противника.

Внаслідок злагодженої роботи авіації та артилерії вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника. Наразі втрати противника уточнюють.

На Харківщині ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів, у Херсоні – 30

Внаслідок успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, а також знищено дві бойові машини.

У місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника, а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

"Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вкотре звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро", – зазначили у Генштабі.

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