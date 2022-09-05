Лише за добу окупанти втратили сотні солдат. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Яких втрат зазнали росіяни

Внаслідок успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, а також знищено дві бойові машини.

У місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника, а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро,

– зазначили у Генштабі.

Втрати ворога у техніці

Станом на 5 вересня загалом Збройні Сили України знищили вже 49 800 путінських солдатів.

танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);

спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).

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