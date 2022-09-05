Лише за добу окупанти втратили сотні солдат. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Яких втрат зазнали росіяни
Внаслідок успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, а також знищено дві бойові машини.
У місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника, а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.
Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро,
– зазначили у Генштабі.
Втрати ворога у техніці
Станом на 5 вересня загалом Збройні Сили України знищили вже 49 800 путінських солдатів.
- танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);
- артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);
- РСЗВ – 294 одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць;
- гелікоптерів – 206 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);
- крилатих ракет – 205 одиниць (+2);
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);
- спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).
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