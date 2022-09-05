Только за сутки оккупанты потеряли сотни солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Какие потери понесли россияне

В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, а также уничтожены две боевые машины.

В Херсоне поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника, а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр.

– отметили в Генштабе.

Потери врага в технике

По состоянию на 5 сентября Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 49 800 путинских солдат.

танков – 2 068 единиц (+19 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);

специальной техники – 107 единиц (+1).

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