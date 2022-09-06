Втрати ворога на Півдні: свіжі дані
Зокрема, наші військові щодня знищують російських загарбників та їх військову техніку. Такі дії проводять й на Півдні країни. Оперативне командування "Південь" у ніч проти 6 вересня опублікувало традиційне зведення по ситуації за минулу добу.
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Так, української авіацією завдано 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах російського ворога.
Згідно з інформацією командування, втрати ворога на Півдні України мають такий вигляд:
- 86 окупантів;
- 4 танки;
- 12 одиниць автобронетехніки;
- 4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" та "Мста-С";
- 3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С";
- станція зв'язку та протитанковий ракетний комплекс;
- на Миколаївщині – знищено ракету "Іскандер" та гелікоптер Ка-52;
- в районі Високопілля – безпілотник "Орлан-10";
- в районі Андріївки – дві ракети Х-59.
Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.
Також впродовж минулої доби було ліквідовано 4 склади російських боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.
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