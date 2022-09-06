Оккупанты больше не хотят ремонтировать Антоновский мост

Об этом свидетельствует то, что оккупанты неожиданно заявили, что ремонтировать Антоновский мост в Херсоне нет смысла. Соответствующее заявление сделал гауляйтер Херсонщины кирилл стремоусов.

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Предатель подтвердил, что Антоновский мост пострадал из-за многочисленных обстрелов со стороны ВСУ. Он заявил, что пока нет смысла восстанавливать мост.

Впрочем, недавно россия бросала едва ли не все силы, чтобы восстановить Антоновский мост, который имеет стратегическое значение на Херсонщине. Для ремонта моста россия привлекала людей с оккупированных территорий, обещая платить деньги.

Что известно об Антоновском мосте и ударе по нему

Антоновский мост важен для оккупантов, поскольку позволял опрокидывать силы из Крыма и оккупированных территорий на левом берегу Днепра – на правый. Начиная с лета ВСУ регулярно наносят удары по мосту, разрушая его.

Из-за этого россия теряет возможность перебрасывать свои резервы на правый берег Днепра. Также ВСУ держится под огневым контролем мост через Каховскую ГЭС и Дарьевский мост.

Очередная атака ВСУ по Антоновскому мосту произошла 4 сентября. Кадры удара по мосту появились в социальных сетях. Херсонский активист Владимир Молчанов информировал, что при попытке проезда по мосту в Днепр упал российский бронеавтомобиль.

Удары по мостам и складам оккупантов в Херсонской области способствуют наступлению ВСУ на Херсон. В конце августа ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

Недавно ВСУ подняли флаг над освобожденным Высокопольем Херсонской области.

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