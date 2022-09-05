Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что жертв не было вследствие этого инцидента, но факт заключается в том, что после такого, вряд ли кто-нибудь решится пользоваться этой переправой.
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Но у аквариумных рыбок память короткая, ну хотя бы неделю с переездом подождут. Оккупантов очень раздражает постоянная съемка того "как оно горит", поэтому они вчера запретили гражданским пересекать Днепр на лодках,
– говорит Молчанов.
По его словам, единственная возможность пересечь сейчас Днепр – водный транспорт под контролем оккупантов на Голую Пристань, или паромом, где они запрещают снимать что-либо.
"Оккупанты тоже очень переживают из-за понтонов, поэтому они постоянно меняют их маршруты. Но ВСУ постоянно накрывают огнем эти переправы, поэтому россияне вынуждены "прятать" места посадки, но успехов у них мало, поэтому шанс быть убитым во время переправы – выше даже смерти на фронте", – резюмирует Молчанов.
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Антоновский мост под огневым контролем ВСУ
- В Херсоне утром 4 сентября прогремели взрывы в районе Антоновского моста. Сами оккупанты сообщили о более 10 взрывах. Они, как обычно, говорили, что это якобы работает российская система ПВО.
- Также в Херсонской области 2 сентября местные жители увидели густой черный дым возле Антоновского моста. Вероятно, наши защитники снова попали по россиянам.
- Такая же информация была от местных и 1 сентября. Очевидцы сообщали о дыме в районе Олешек. Они предполагали, что ВСУ тогда снова попали в Антоновский мост.