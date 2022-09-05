Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что жертв не было вследствие этого инцидента, но факт заключается в том, что после такого, вряд ли кто-нибудь решится пользоваться этой переправой.

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Но у аквариумных рыбок память короткая, ну хотя бы неделю с переездом подождут. Оккупантов очень раздражает постоянная съемка того "как оно горит", поэтому они вчера запретили гражданским пересекать Днепр на лодках,

– говорит Молчанов.

По его словам, единственная возможность пересечь сейчас Днепр – водный транспорт под контролем оккупантов на Голую Пристань, или паромом, где они запрещают снимать что-либо.

"Оккупанты тоже очень переживают из-за понтонов, поэтому они постоянно меняют их маршруты. Но ВСУ постоянно накрывают огнем эти переправы, поэтому россияне вынуждены "прятать" места посадки, но успехов у них мало, поэтому шанс быть убитым во время переправы – выше даже смерти на фронте", – резюмирует Молчанов.

Детальнее о ситуации на Херсонщине: смотрите видео

Антоновский мост под огневым контролем ВСУ