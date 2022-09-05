Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що жертв не було внаслідок цього інциденту, але факт полягає у тому, що після такого, навряд хтось наважиться користуватися цією переправою.
Читайте також ЗСУ "рвуть" правобережне угрупування, – експерт припустив, як довго триматимуться росіяни
Але у акваріумних рибок пам'ять коротка, ну але хоча б тиждень з переїздом почекають. Окупантів дуже дратує постійне фільмування того, "як воно горить" тому вони вчора заборонили цивільним перетинати Дніпро на човнах,
– каже Молчанов.
За його словами, єдина можливість перетнути зараз Дніпро – водний транспорт під контролем окупантів на Голу Пристань, або поромом, де вони забороняють фільмувати будь-що.
"Окупанти теж дуже переймаються через понтони, тому вони постійно змінюють їх маршрути. Але ЗСУ постійно накривають вогнем ці переправи, тому росіяни змушені "ховати" місця посадки, але успіхів у них мало, тому шанс були вбитим під час переправи – вищий навіть за смерть на фронті", – резюмує Молчанов.
Детальніше про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Антонівський міст під вогневим контролем ЗСУ
- У Херсоні зранку 4 вересня прогриміли вибухи в районі Антонівського мосту. Самі окупанти повідомили про понад 10 вибухів. Вони, як завжди, казали, що це нібито працює російська система ППО.
- Також на Херсонщині 2 вересня місцеві жителі побачили густий чорний дим біля Антонівського мосту. Ймовірно, наші захисники знову влучили по росіянах.
- Така ж інформація була від місцевих і 1 вересня. Очевидці повідомляли про дим в районі Олешок. Вони припускали, що ЗСУ тоді знову поцілили у Антонівський міст.