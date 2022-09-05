Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що жертв не було внаслідок цього інциденту, але факт полягає у тому, що після такого, навряд хтось наважиться користуватися цією переправою.

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Але у акваріумних рибок пам'ять коротка, ну але хоча б тиждень з переїздом почекають. Окупантів дуже дратує постійне фільмування того, "як воно горить" тому вони вчора заборонили цивільним перетинати Дніпро на човнах,

– каже Молчанов.

За його словами, єдина можливість перетнути зараз Дніпро – водний транспорт під контролем окупантів на Голу Пристань, або поромом, де вони забороняють фільмувати будь-що.

"Окупанти теж дуже переймаються через понтони, тому вони постійно змінюють їх маршрути. Але ЗСУ постійно накривають вогнем ці переправи, тому росіяни змушені "ховати" місця посадки, але успіхів у них мало, тому шанс були вбитим під час переправи – вищий навіть за смерть на фронті", – резюмує Молчанов.

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