Українські військові здійснюватимуть деокупацію поступово, реалізуючи стратегічний військовий задум командування. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Зверніть увагу ЗСУ можуть оточити до 20 тисяч росіян у Херсоні: активіст оцінив, наскільки це реально

Експерт зазначив, що український Генштаб вирішив не жертвувати своїми солдатами заради швидкого звільнення територій, тому деокупація відбуватиметься після знищення основних ворожих частин та підрозділів.

Без логістичного підживлення (а його не буде, тому що практично всю логістику знищено), я думаю, що протягом місяця, або 2 – 3 тижнів, це угрупування припинить своє існування. Україна звільнить цю територію. Питання стоятиме щодо Херсона, бо вони справді можуть туди відійти з Півночі й зайняти оборону,

– пояснив фахівець.

На його думку, разом з тим, місто у будь-якому випадку оточать українські сили, які через роботу спецслужб та розвідки "зачистять Херсон вже цієї осені".

"Українські збройні сили "як тузик ганчірку" рвуть правобережне угруповання росіян. Рвуть шматочками, відкушуючи й видавлюючи з позицій, просто розбиваючи й знищуючи російські війська", – додав Світан.

Як відбуватиметься деокупація Херсонщини: дивіться відео

За його словами, зважаючи на стратегічні моменти на полі бою, будь-який офіцер у званні майора і вище, просто подивившись на карту бойових дій сказав би, що правобережне "угруповання росіян приречене".

"Це 20 – 25 тисяч смертників, затиснутих між потужною водною перепоною та українськими військами, за якими стоїть Європа. Тому це угруповання справді приречене. Вся справа у часі та у тих втратах, на які може піти українське керівництво", – резюмував експерт.

Читайте також ЗСУ показали ексклюзивні кадри з Високопілля: там вдалося затрофеїти ворожу техніку

Контрнаступ на Херсонщині: що відомо

Вас також може зацікавити – росії потрібна велика "пауза": дивіться відео