Українські військові здійснюватимуть деокупацію поступово, реалізуючи стратегічний військовий задум командування. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Експерт зазначив, що український Генштаб вирішив не жертвувати своїми солдатами заради швидкого звільнення територій, тому деокупація відбуватиметься після знищення основних ворожих частин та підрозділів.
Без логістичного підживлення (а його не буде, тому що практично всю логістику знищено), я думаю, що протягом місяця, або 2 – 3 тижнів, це угрупування припинить своє існування. Україна звільнить цю територію. Питання стоятиме щодо Херсона, бо вони справді можуть туди відійти з Півночі й зайняти оборону,
– пояснив фахівець.
На його думку, разом з тим, місто у будь-якому випадку оточать українські сили, які через роботу спецслужб та розвідки "зачистять Херсон вже цієї осені".
"Українські збройні сили "як тузик ганчірку" рвуть правобережне угруповання росіян. Рвуть шматочками, відкушуючи й видавлюючи з позицій, просто розбиваючи й знищуючи російські війська", – додав Світан.
Як відбуватиметься деокупація Херсонщини: дивіться відео
За його словами, зважаючи на стратегічні моменти на полі бою, будь-який офіцер у званні майора і вище, просто подивившись на карту бойових дій сказав би, що правобережне "угруповання росіян приречене".
"Це 20 – 25 тисяч смертників, затиснутих між потужною водною перепоною та українськими військами, за якими стоїть Європа. Тому це угруповання справді приречене. Вся справа у часі та у тих втратах, на які може піти українське керівництво", – резюмував експерт.
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Контрнаступ на Херсонщині: що відомо
- 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російської армії у Херсонській області й розпочали контрнаступ на багатьох напрямках Півдня.
- Так українські військові змусили відійти 109 полк бойовиків з квазіреспубліки, а за ними втекли російські десантники.
- В ОК "Південь" наголошують, що для ЗСУ обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку складна, але контрольована. На місці досить потужні сили ворога.
- Водночас стає зрозуміло, що росіяни на території Херсонської області потрапили в пастку, адже українським захисникам за допомогою HIMARS вдалось знищити практично всі великі мости регіону.
- 31 серпня у Херсоні пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Деталей наразі немає.
- Згодом розвідка Великої Британії підтвердила успішний наступ ЗСУ на Півдні.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що бойові дії йдуть саме за українським сценарієм. За її словами, лінія фронту охоплює 2500 кілометрів, а на 1300 кілометрах ідуть активні бої.
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