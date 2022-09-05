Херсонський активіст Володимир Молчанов припустив, наскільки це узагалі реально та що зараз відбувається на Півдні. Про це він сказав на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

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Він вважає, що оточення 20 тисяч російських солдатів під Херсоном не відбудеться. Як він пояснив, російські солдати теж мають інстинкт самозбереження.

Росіяни тікатимуть самі

"Навіть попри те, що керівництво армії росії навряд чи надасть наказ на такий "жест доброї волі", як був на Київщині, Чернігівщині чи Сумщині. Однак вони здатній здійснити цей "жест" без наказу згори", – сказав активіст.

Тим паче, якщо керівництво просто самостійно евакуюється на лівий берег Дніпра. Утім поки що на рівні командирів бригад вони залишаються на правому березі.

Згодом росіяни просто почнуть тікати. Це означатиме, що як бойові одиниці ці бригади перестануть існувати. Частина потрапить в полон і буде знищена,

– додав Молчанов.

Які перспективи в українського наступу

За словами активіста, поки успіх наступу ЗСУ залежить від того, наскільки є накопичено запасів артилерійських та реактивних снарядів. Наразі на південному напрямку їх перестали економити, додав він.

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Українці можуть взяти в оточення 20 тисяч російських солдатів під Херсоном

За декілька днів після оголошення про початок контрнаступу України, іноземні аналітики почали вважати, що Київ розпочав "амбітну операцію", яка може призвести до оточення майже 20 тисяч російських солдатів та звільнення Півдня.

Деякі оглядачі звертають увагу на те, що українцям вдається проводити цю операцію без підтримки авіації, що було необхідною умовою для успішного наступу протягом останніх 100 років.