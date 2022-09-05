Що використовують ЗСУ для ліквідації противника

Для знищення ворожих угруповань вони використовують увесь спектр зброї, який мають у своєму розпорядженні. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За його словами, після того, як на озброєння України надійшли нові боєприпаси, українські військові накривають противника, виносячи їхню живу силу та техніку практично плащаними ударами.

Світан зауважив, що також працює натівська 155-міліметрова артилерія, до якої надійшла велика кількість снарядів. До речі, цей факт вже підтверджують і самі росіяни у своїх соцмережах.

Українська авіація почувається вільно

Особливої уваги на Правобережжі заслуговує українська авіація. Після того, як наша армія отримала протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, українські пілоти з їхньою допомогою "винесли" практично всю протиповітряну оборону та російські радари контрбатарейної боротьби на Правобережжі.

Крім того, їм вдалося "загасити" майже всі станції радіоелектронної боротьби. Завдяки цьому наша штурмова авіація, яка в принципі дуже залежна від ворожої ППО, зараз почувається там досить вільно.

Практично ходить по головах у російських військ, перемелюючи з нашим українським чорноземом їхню техніку та особовий склад,

– зауважив Світан щодо авіації.

"Байрактари" в ділі

На додачу до авіації досить успішно почали працювати і славнозвісні "Байрактари". Це також пов'язано із загашенням російської протиповітряної оборони, адже поки вона була ще досить сильною, частину цих безпілотників вибили. Через це ними працювали здебільшого там, де ППО не несла великої загрози, наприклад на узбережжі Чорного моря та над його водною гладдю. Зараз Bayraktar починають активно працювати і на Правобережжі.

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В ISW підтвердили наступ ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни підтвердили, що українські військові помітно розвинули наступ на кількох напрямках на Півдні та Сході. Аналітики кажуть, що українські сили досягли значного прогресу.

Утім, вони прогнозують, що час від час ворог також контратакуватиме і відвойовуватиме втрачені території.