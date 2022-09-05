Что используют ВСУ для ликвидации противника

Для уничтожения вражеских группировок они используют весь спектр располагаемого оружия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По его словам, после того, как на вооружение Украины поступили новые боеприпасы, скорее всего ракеты M26, M28 к HIMARS, MLRS и MARS, украинские военные накрывают противника, вынося их живую силу и технику практически упреждающими ударами.

Свитан отметил, что также работает натовская 155-миллиметровая артиллерия, в которую поступило большое количество снарядов. Кстати, этот факт уже подтверждают и сами россияне в своих соцсетях.

Украинская авиация чувствует себя свободно

Особого внимания на Правобережье заслуживает украинская авиация. После того, как наша армия получила противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, украинские пилоты с их помощью вынесли практически всю противовоздушную оборону и российские радары контрбатарейной борьбы на Правобережье. Кроме того, им удалось "потушить" почти все радиоэлектронные станции борьбы. Благодаря этому наша штурмовая авиация, которая в принципе очень зависима от вражеской ПВО, сейчас чувствует себя там достаточно свободно.

Практически ходит по головам у российских войск, перемалывая с нашим украинским черноземом их технику и личный состав,

– отметил Свитан относительно авиации.

"Байрактары" в деле

Вдобавок к авиации довольно успешно начали работать и знаменитые Bayraktar. Это также связано с погашением российской противовоздушной обороны, ведь пока она была еще достаточно сильна, часть этих беспилотников выбили. Поэтому ими работали в основном там, где ПВО не несла большой угрозы, например на побережье Черного моря и над его водной гладью. А сейчас Bayraktar начинают активно работать и на Правобережье.

Эксклюзивный стрим с военным экспертом Романом Свитаном: смотрите видео

В ISW подтвердили наступление ВСУ

В американском Институте изучения войны подтвердили, что украинские военные заметно развили наступление на нескольких направлениях на Юге и Востоке. Аналитики говорят, что украинские силы добились значительного прогресса.

Впрочем, они прогнозируют, что время от времени враг также будет контратаковать и отвоевывать утраченные территории.