С сегодняшней ночи оккупанты потеряли несколько десятков живой силы и некоторую технику.

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Потери россиян на Юге

По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями потери врага с ночи 4 сентября составили:

20 военных,

4 единицы автобронетехники.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 450 оккупантов

Так, за минувшие сутки, 3 августа, на фронте было уничтожено еще 450 врагов, так что общее количество ликвидированных российских военных возросло до 49 500. Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Также оккупанты потеряли вчера: 15 танков, 27 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 3 средства ПВО, по 1 самолету и вертолету, 8 единиц специальной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

Потери техники россиян от 24 февраля

танков – 2 049,

боевых бронированных машин – 4 430,

артиллерийских систем – 1 147,

РСЗО – 294,

средства ПВО – 156,

самолетов – 236,

вертолетов – 206,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864,

крылатые ракеты – 203,

корабли /катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 276,

специальная техника – 106.

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