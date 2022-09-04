С сегодняшней ночи оккупанты потеряли несколько десятков живой силы и некоторую технику.
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Потери россиян на Юге
По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями потери врага с ночи 4 сентября составили:
- 20 военных,
- 4 единицы автобронетехники.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 450 оккупантов
Так, за минувшие сутки, 3 августа, на фронте было уничтожено еще 450 врагов, так что общее количество ликвидированных российских военных возросло до 49 500. Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Также оккупанты потеряли вчера: 15 танков, 27 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 3 средства ПВО, по 1 самолету и вертолету, 8 единиц специальной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.
Потери техники россиян от 24 февраля
- танков – 2 049,
- боевых бронированных машин – 4 430,
- артиллерийских систем – 1 147,
- РСЗО – 294,
- средства ПВО – 156,
- самолетов – 236,
- вертолетов – 206,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864,
- крылатые ракеты – 203,
- корабли /катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 276,
- специальная техника – 106.
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