Від сьогоднішньої ночі окупанти втратили декілька десятків живої сили та деяку техніку.

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Втрати росіян на Півдні

За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога від ночі 4 вересня склали:

20 військових,

4 одиниці автобронетехніки.

Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 450 окупантів

Так, за минулу добу, 3 серпня, на фронті було знищено ще 450 ворогів, тож загальна кількість ліквідованих російських військових зросла до 49 500. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Також окупанти втратили вчора: 15 танків, 27 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, по 1 літаку та гелікоптеру, 8 одиниць спеціальної техніки й автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

Втрати техніки росіян від 24 лютого

танків – 2 049,

бойових броньованих машин – 4 430,

артилерійських систем – 1 147,

РСЗВ – 294,

засоби ППО – 156,

літаків – 236,

гелікоптерів – 206,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864,

крилаті ракети – 203,

кораблі /катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276,

спеціальна техніка – 106.

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