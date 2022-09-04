Від сьогоднішньої ночі окупанти втратили декілька десятків живої сили та деяку техніку.

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Втрати росіян на Півдні

За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога від ночі 4 вересня склали:

  • 20 військових,
  • 4 одиниці автобронетехніки.

Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 450 окупантів

Так, за минулу добу, 3 серпня, на фронті було знищено ще 450 ворогів, тож загальна кількість ліквідованих російських військових зросла до 49 500. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Також окупанти втратили вчора: 15 танків, 27 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, по 1 літаку та гелікоптеру, 8 одиниць спеціальної техніки й автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

Втрати техніки росіян від 24 лютого

  • танків – 2 049,
  • бойових броньованих машин – 4 430,
  • артилерійських систем – 1 147,
  • РСЗВ – 294,
  • засоби ППО – 156,
  • літаків – 236,
  • гелікоптерів – 206,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864,
  • крилаті ракети – 203,
  • кораблі /катери – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276,
  • спеціальна техніка – 106.

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