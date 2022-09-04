Від сьогоднішньої ночі окупанти втратили декілька десятків живої сили та деяку техніку.
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Втрати росіян на Півдні
За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога від ночі 4 вересня склали:
- 20 військових,
- 4 одиниці автобронетехніки.
Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 450 окупантів
Так, за минулу добу, 3 серпня, на фронті було знищено ще 450 ворогів, тож загальна кількість ліквідованих російських військових зросла до 49 500. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Також окупанти втратили вчора: 15 танків, 27 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, по 1 літаку та гелікоптеру, 8 одиниць спеціальної техніки й автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.
Втрати техніки росіян від 24 лютого
- танків – 2 049,
- бойових броньованих машин – 4 430,
- артилерійських систем – 1 147,
- РСЗВ – 294,
- засоби ППО – 156,
- літаків – 236,
- гелікоптерів – 206,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864,
- крилаті ракети – 203,
- кораблі /катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276,
- спеціальна техніка – 106.
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