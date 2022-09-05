Один із таких моментів потрапив до об'єктива фотографа Костянтина Ліберова. Він оприлюднив ці потужні світлини та відео, на яких помітно – наші захисники продовжують відбивати з рук ворога кожен метр української землі.

У цей день ЗСУ показали ексклюзивні кадри з Високопілля: там вдалося затрофеїти ворожу техніку

Як слали "вітання" окупантам на Херсонщині

У цій підбірці робіт показана робота 53 окремої механізованої бригади. На частині кадрів один із артилеристів тримав у руках кавун і показував знак "супер" високим пальцем. А на тлі в нього працювала українська РСЗВ, яка потужно гатила в бік позицій окупантів. Такий же момент там записали й на відео.

Потужна робота РСЗВ на Херсонському напрямку / Фото Костянтина Ліберова

Познімати арту за роботою було моєю давньою мрію. Відсутність досвіду дала про себе знати: наприклад, щоб зробити ці фото, я став занадто близько і мене добряче так засипало камінням, навіть лишились синці. Ні про що не жалію. А от окупанти, які отримали вітаннячко, жаліють 100%, що взагалі до нас з вами сунулись!

– написав автор фото.

Слід зауважити, що лише за кілька одна з цих світлин стала вірусною та швидко почала поширюватися в мережі. Адже український Херсон завжди асоціюється саме з найкращими кавунами світу.

Робота РСЗВ та військовий з кавуном: дивіться відео

До теми – що відомо про контрнаступ на Херсон: дивіться відео