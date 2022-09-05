Один из таких моментов попал в объектив фотографа Константина Либерова. Он обнародовал эти мощные фотографии и видео, на которых заметно – наши защитники продолжают отбивать из рук врага каждый метр украинской земли.

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Как слали "поздравления" оккупантам на Херсонщине

В данной подборке работ показана работа 53 отдельной механизированной бригады. На части кадров один из артиллеристов держал в руках арбуз и показывал знак "супер" большым пальцем. А на фоне у него работала украинская РСЗО, которая мощно была в сторону позиций оккупантов. Такой же момент там записали и на видео.

Мощная работа РСЗО на Херсонском направлении / Фото Константина Либерова

Поснимать арту за работой было моей давней мечтой. Отсутствие опыта дало о себе знать: например, чтобы сделать эти фото, я стал слишком близко и меня изрядно так засыпало камнями, даже остались синяки. Ни о чем не жалею. А вот оккупанты, получившие поздравление, жалеют 100%, что вообще к нам с вами сунулись!

– написал автор фото.

Следует отметить, что всего за несколько часов одна из этих фотографий стала вирусной и быстро начала распространяться в сети. Ведь украинский Херсон всегда ассоциируется именно с лучшими арбузами мира.

Работа РСЗО и военный с арбузом: смотрите видео

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