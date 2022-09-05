Украинские военные будут осуществлять деоккупацию постепенно, реализуя стратегический военный замысел командования. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратите внимание ВСУ могут оцепить до 20 тысяч россиян в Херсоне: активист оценил, насколько это реально

Эксперт отметил, что украинский Генштаб решил не жертвовать своими солдатами ради быстрого освобождения территорий, поэтому деоккупация будет происходить после уничтожения основных вражеских частей и подразделений.

Без логистической подпитки (а ее не будет, потому что практически вся логистика уничтожена), я думаю, что в течение месяца, или 2 – 3 недель, эта группировка прекратит свое существование. Украина освободит эту территорию. Вопрос будет стоять по Херсону, потому что они действительно могут туда отойти с Севера и занять оборону,

– объяснил специалист.

По его мнению, вместе с тем, город в любом случае окружат украинские силы, которые из-за работы спецслужб и разведки "зачистят Херсон уже этой осенью".

"Украинские вооруженные силы "как тузик тряпку" рвут правобережную группировку россиян. Рвут кусочками, откусывая и выдавливая с позиций, просто разбивая и уничтожая российские войска", — добавил Свитан.

Как пройдет деоккупация Херсонской области: смотрите видео

По его словам, ввиду стратегических моментов на поле боя любой офицер в звании майора и выше, просто посмотрев на карту боевых действий сказал бы, что правобережная "группировка россиян обречена".

"Это 20-25 тысяч смертников, зажатых между мощной водной преградой и украинскими войсками, за которыми стоит Европа. Поэтому эта группировка действительно обречена. Все дело во времени и в тех потерях, на которые может пойти украинское руководство", — резюмировал эксперт.

Читайте также ВСУ показали эксклюзивные кадры из Высокополья: там удалось затрофеить вражескую технику

Контрнаступление на Херсонщине: что известно

Вас также может заинтересовать – россии нужна большая пауза: смотрите видео