Украинские военные будут осуществлять деоккупацию постепенно, реализуя стратегический военный замысел командования. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Эксперт отметил, что украинский Генштаб решил не жертвовать своими солдатами ради быстрого освобождения территорий, поэтому деоккупация будет происходить после уничтожения основных вражеских частей и подразделений.
Без логистической подпитки (а ее не будет, потому что практически вся логистика уничтожена), я думаю, что в течение месяца, или 2 – 3 недель, эта группировка прекратит свое существование. Украина освободит эту территорию. Вопрос будет стоять по Херсону, потому что они действительно могут туда отойти с Севера и занять оборону,
– объяснил специалист.
По его мнению, вместе с тем, город в любом случае окружат украинские силы, которые из-за работы спецслужб и разведки "зачистят Херсон уже этой осенью".
"Украинские вооруженные силы "как тузик тряпку" рвут правобережную группировку россиян. Рвут кусочками, откусывая и выдавливая с позиций, просто разбивая и уничтожая российские войска", — добавил Свитан.
Как пройдет деоккупация Херсонской области: смотрите видео
По его словам, ввиду стратегических моментов на поле боя любой офицер в звании майора и выше, просто посмотрев на карту боевых действий сказал бы, что правобережная "группировка россиян обречена".
"Это 20-25 тысяч смертников, зажатых между мощной водной преградой и украинскими войсками, за которыми стоит Европа. Поэтому эта группировка действительно обречена. Все дело во времени и в тех потерях, на которые может пойти украинское руководство", — резюмировал эксперт.
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Контрнаступление на Херсонщине: что известно
- 29 августа Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление по многим направлениям Юга.
- Так, украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними сбежали российские десантники.
- В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.
- В то же время, становится понятно, что россияне на территории Херсонской области попали в ловушку, ведь украинским защитникам с помощью HIMARS удалось уничтожить практически все крупные мосты региона.
- 31 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Подробностей пока нет.
- Впоследствии разведка Великобритании подтвердила успешное наступление ВСУ на Юге.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2500 км, а на 1300 км идут активные бои.
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