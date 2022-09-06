Окупанти більше не хочуть ремонтувати Антонівський міст

Про це свідчить те, що окупанти несподівано заявили, що ремонтувати Антонівський міст у Херсоні немає сенсу. Відповідну заяву зробив гауляйтер Херсонщини кирило стремоусов.

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Зрадник підтвердив, що Антонівський міст постраждав через численні обстріли з боку ЗСУ. Він заявив, що поки немає сенсу відновлювати міст.

Втім, не так давно росія кидала ледь не всі сили, щоб відновити Антонівський міст, який має стратегічне значення на Херсонщині. Для ремонту моста росія залучала людей з окупованих територій, обіцяючи платити гроші.

Що відомо про Антонівський міст та удар по ньому

Антонівський міст важливий для окупантів, оскільки дозволяв перекидати сили з Криму та окупованих територій на лівому березі Дніпра – на правий. Починаючи з літа ЗСУ регулярно завдають ударів по мосту, руйнуючи його.

Через це росія втрачає можливість перекидати свої резерви на правий берег Дніпра. Також ЗСУ тримають під вогневим контролем міст через Каховську ГЕС та Дар'ївський міст.

Чергова атака ЗСУ по Антонівському мосту відбулася 4 вересня. Кадри удару по мосту з'явилися у соціальних мережах. Херсонський активіст Володимир Молчанов інформував, що при спробі проїзду мостом у Дніпро впав російський бронеавтомобіль.

Удари по мостах і складах окупантів на Херсонщині сприяють наступу ЗСУ на Херсон. Наприкінці серпня ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.

Нещодавно ЗСУ підійняли стяг над звільненим Високопіллям, що на Херсонщині.

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