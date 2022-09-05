У неділю, 4 вересня, на Херсонщині знову прогриміли вибухи. Військові опублікували відео, на якому помітно, як над мостом здіймається густий дим.

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Міст вчергове зазнав удару

Окупанти повідомляли про понад 10 вибухів, заявивши, що нібито працює російська система ППО. Але байки про ППО – це чергова брехня окупантів.

Антонівський міст зараз / Оперативний ЗСУ

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Чому ЗСУ б'ють по мостах Херсона

Регулярні поставки "бавовни" окупантам є необхідними. Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів 24 каналу, що росіяни постійно намагаються лагодити мости.

Він зауважив, що окупанти заливали дірки бетоном або ж закривали їх різними листами, аби й далі використовувати мости для провезення вантажів.

Ступак повідомив, що траплялося й таке, що після такого ремонту окупанти спочатку проганяли мостом пусті вантажівки, а вже потім – заповнені зброєю та амуніцією. І саме тоді, коли колона рухалася мостом, ЗСУ завдавали чергового удару, одночасно знищуючи техніку та пошкоджуючи міст.

Антонівський міст приймає "подарунки" від ЗСУ

1 вересня очевидці повідомили про дим в районі Олешок. Як стало відомо згодом, ЗСУ знову поцілили у Антонівський міст.

2 вересня місцеві жителі побачили густий чорний дим біля мосту. Ймовірно, наші захисники знову влучили по окупантах.

4 вересня у Херсоні вчергове прогриміли вибухи в районі Антонівського мосту.

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