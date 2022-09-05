В воскресенье, 4 сентября, в Херсонской области снова прогремели взрывы. Военные опубликовали видео, на котором заметно, как над мостом вздымается густой дым.

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Мост в очередной раз получил удар

Оккупанты сообщали о более 10 взрывах, заявив, что якобы работает российская система ПВО. Но басни о ПВО – это очередная ложь оккупантов.

Антоновский мост сейчас / Оперативный ВСУ

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Почему ВСУ бьют по мостам Херсона

Регулярные поставки "хлопка" оккупантам необходимы. Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал 24 каналу, что россияне постоянно пытаются чинить мосты.

Он отметил, что оккупанты заливали дыры бетоном или закрывали их разными листами, чтобы и дальше использовать мосты для провоза грузов.

Ступак сообщил, что случалось и такое, что после такого ремонта оккупанты сначала прогоняли по мосту пустые грузовики, а уже потом – заполненные оружием и амуницией. И именно тогда, когда колонна двигалась по мосту, ВСУ наносили очередной удар, одновременно уничтожая технику и повреждая мост.

Антоновский мост принимает "подарки" от ВСУ

1 сентября очевидцы сообщили о дыме в районе Олешек. Как стало известно впоследствии, ВСУ снова попали в Антоновский мост.

2 сентября местные жители увидели густой черный дым у моста. Вероятно, наши защитники снова попали по оккупантам.

4 сентября в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы в районе Антоновского моста.

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