Об этом для 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что россияне пытаются устранить очередное повреждение Антоновского моста .

Новый удар ВСУ сорвал попытки россии отремонтировать Антоновский мост: видео свежих разрушений

"Перед этим было уничтожение базы предприятия коллаборантов, активно ремонтировавшего мосты. Сейчас прибыла какая-то компания из Воронежа. Там только инженерно-технический персонал", - сказал Молчанов.

Не могут набрать работников

По словам активиста, россияне рабочих они набирают, как ни странно, в Херсоне. Хотят найти хоть разнорабочих.

Платят по 4 тысячи рублей в день. Ищут чернорабочих, которые согласились бы с риском для жизни ремонтировать. Пока достаточного количества персонала они не набрали. Неизвестно, смогут ли приступить к ремонту,

– сказал Молчанов.

Он отметил, что россияне могут пользоваться понтонными переправами и у них есть возможность убежать. оккупанты заявляли, что 10 августа мост будет открыт, но это было еще до последнего попадания и повреждения работавшей там российской техники.

"После этого никаких заявлений нет. Мост закрыт для любого движения, кроме пешего. Он перекрыт блок-постами. Мы не знаем, могут ли пустить хотя бы легковой транспорт", - добавил Молчанов.

Обстрел Антоновского моста

О последнем ударе по мосту, который логистически важен для группировки кафиров на правом берегу Днепра Юга Украины, сообщили в ночь на 9 августа. Украинские защитники использовали ракеты HIMARS. Объект соединяет Херсон с Олешками и является главной транспортной артерией по пути в Крым.

Обратите внимание – боевые действия по состоянию на 10 августа: смотрите видео