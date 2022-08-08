В россии нет техники и инженеров для ремонта Антоновского моста

Обстрел Антоновского моста прокомментировал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, после ночного удара мост получил серьезные повреждения.

К теме россияне разместили радиолокационные отражатели у Антоновского моста, – разведка Британии.

Несколько сквозных пробитий перекрытия, скорее всего получили деформацию и несущие части конструкции,

– сообщил он.

На место обстрела россия отправила работников следственного комитета, которые показательно на камеру пропагандистов пытались зафиксировать повреждения. Соболевский заявил, что такие действия – это часть поддержки иллюзии, что юрисдикция россии распространяется на территорию Херсонщины.

Разрушение на Антоновском мосту: видео

В то же время первый заместитель председателя Херсонского облсовета подчеркнул, что "ремонтировать же мост – это совсем другая история". Для этого, по его словам, требуются инженеры, строительные расчеты и специальная техника и материалы.

Поскольку с этим у орков большие проблемы, то и восстановительные работы будут проходить по "проверенной" схеме – залатать отверстия обычными плитами и накрыть это дорожным покрытием.

– сказал Соболевский.

Он подчеркнул, что допустимая нагрузка при таком подходе оккупантов становится фактором Х.

"В случае использования моста после такого ремонта для перебрасывания тяжелой военной техники российским танкистам понадобится вдвое больше иконок", – резюмировал Соболевский.

Что известно о новом ударе по Антоновскому мосту

Антоновский мост важен для логистики русской армии. Если мост будет разрушен, то российские силы будут отрезаны в оккупированном Херсоне.

Информация о новом ударе по Антоновскому мосту в Херсоне появилась вечером 7 августа. На видео после "прилетов" было видно, как на мосту возник пожар.

Утром 8 августа обстрел моста был подтвержден в оперативном командовании "Юг". Кроме Антоновского моста под удар украинских военных снова попал мост в Новой Каховке.

Юрий Соболевский рассказал, что после обстрела оккупанты оцепили Антоновский мост с двух сторон и не подпускали местных жителей.

Захватчики признали, что на мосту есть повреждение дорожного полотна, но несущие элементы якобы не пострадали.

Узнайте больше – как ВСУ ударили по Антоновскому мосту: смотрите видео