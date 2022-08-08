Эту информацию подтвердила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Еще ночью в соцсетях писали о мощных взрывах в Херсоне – в районе Антоновского моста.
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Попадания – достаточно серьезные
Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток в этом направлении. Он имеет свои точные результаты. Попадания достаточно серьезные, как по Антоновскому мосту, так и по Каховскому мосту,
– рассказала Наталья Гуменюк.
Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами. Пока результаты уточняют, ведь, говорит руководитель пресс-центра, к ликвидации складов из БК могло присоединиться и движение сопротивления на оккупированных территориях.
Такие успехи ВСУ и партизан подрывают состояние оккупантов
Работа партизан и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага и оказывают значительное влияние на боеспособность оккупационных войск.
Это – отсутствие боекомплектов, отсутствие техники, которую они только что завозят, а она снова исчезает, "минус личный состав", которого и так врагу не хватает. То, что они подтягивают силы и технику, мы наблюдаем, но им приходится этими резервами "латать дыры",
– добавила руководитель объединенного пресс-центра.