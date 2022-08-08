Эту информацию подтвердила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона . Еще ночью в соцсетях писали о мощных взрывах в Херсоне – в районе Антоновского моста.

Актуально Чтобы сеять панику: россия распространяет на оккупированных землях фейки о массовых обстрелах со стороны ВСУ

Попадания – достаточно серьезные

Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток в этом направлении. Он имеет свои точные результаты. Попадания достаточно серьезные, как по Антоновскому мосту, так и по Каховскому мосту,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами. Пока результаты уточняют, ведь, говорит руководитель пресс-центра, к ликвидации складов из БК могло присоединиться и движение сопротивления на оккупированных территориях.

Такие успехи ВСУ и партизан подрывают состояние оккупантов

Работа партизан и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага и оказывают значительное влияние на боеспособность оккупационных войск.