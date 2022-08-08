Цю інформацію підтвердила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону. Ще вночі у соцмережах писали про потужні вибухи у Херсоні – в районі Антонівського мосту.

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Влучання – досить серйозні

Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Він має свої влучні результати. Влучання досить серйозні, як по Антонівському мосту, так і по Каховському мосту,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Мостами українські захисники не обмежились. ЗСУ знищили кілька російських баз з боєприпасами. Наразі результати уточнюють, адже, каже керівниця пресцентру, до ліквідації складів з БК міг долучитись і рух спротиву на окупованих територіях.

Такі успіхи ЗСУ та партизанів підривають стан окупантів

Робота партизанів та влучання ЗСУ по позиціях суттєво підривають моральний стан ворога і значно впливають на боєздатність окупаційних військ.

Це – відсутність боєкомплектів, відсутність техніки, яку вони щойно завозять, а вона знову зникає, "відмінусування особового складу", якого і так ворогу бракує. Те, що вони підтягують сили та техніку, ми спостерігаємо, але їм доводиться цими резервами "латати дірки",

– додала керівниця об'єднаного пресцентру.

Зазначимо, що вночі про вибухи повідомляли місцеві жителі Херсона, Олешок, Чорнобаївки та Нової Каховки. За інформацією соцмереж, після удару по Антонівському мосту там розпочалась пожежа.

Ймовірно, горіла техніка, яку звезли сюди для ремонтних робіт. Також були дані про влучання по Дар'ївському мосту через Каховську ГЕС.

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