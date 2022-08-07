Ймовірно, був новий удар по Антонівському мосту в Херсоні: у мережі показали кадри прильотів

За інформацією з соцмереж також вибухи пролунали й в інших частинах Херсонщини. Зокрема, у Чорнобаївці, Олешках та Новій Каховці.

Цікаво росіяни намагаються відремонтувати Антонівський міст, але роблять це недолуго

По Антонівському мосту, найімовірніше, знову вдарили

Активіт та блогер Сергій Стерненко о 23:13 7 серпня опублікував фото ймовірного удару по Антонівському мосту.

По Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який росіяни намагались ремонтувати, знову було завдано удару. Котра година?

– написав Стерненко.



У Херсоні, ймовірно, трапився удар по Антонівському мосту / Фото Сергія Стерненка

Буде цікаво – окупанти не змогли відремонтувати Антонівських міст після ударів ЗСУ: дивіться відео