Ймовірно, був новий удар по Антонівському мосту в Херсоні: у мережі показали кадри прильотів

За інформацією з соцмереж також вибухи пролунали й в інших частинах Херсонщини. Зокрема, у Чорнобаївці, Олешках та Новій Каховці.
Цікаво росіяни намагаються відремонтувати Антонівський міст, але роблять це недолуго
По Антонівському мосту, найімовірніше, знову вдарили
Активіт та блогер Сергій Стерненко о 23:13 7 серпня опублікував фото ймовірного удару по Антонівському мосту.
По Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який росіяни намагались ремонтувати, знову було завдано удару. Котра година?
– написав Стерненко.
У Херсоні, ймовірно, трапився удар по Антонівському мосту / Фото Сергія Стерненка
Буде цікаво – окупанти не змогли відремонтувати Антонівських міст після ударів ЗСУ: дивіться відео