Окупанти хочуть залатати Антонівський міст
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона розповіла, що росіяни намагаються налагоджувати альтернативні понтонні переправи на Херсонщині, але ці об'єкти також потрапляють під вогневий контроль ЗСУ.
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Їх намагання зрозуміле, тому що вони хоч щось, але мають робити. Хоча б для того, щоб заспокоїти свої нерви,
– сказала Наталія Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" пояснила, що завдяки зброї, яку отримати ЗСУ, українські військові можуть влучати безпосередньо в обрану ціль на великих відстанях.
"Ми можемо, не руйнуючи інфраструктуру, руйнувати плани ворога", – сказала Гуменюк та підтвердила, що на місцях латок на Антонівському мосту можуть з'явитися ще більші дірки.
Що відомо про удар по Антонівському мосту
- Інформація про влучний удар ЗСУ по Антонівському мосту з'явились 26 липня. Після цього 27 липня удар по мосту підтвердили в ОК "Південь". На мості утворилися величезні діри.
- Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ могли атакувати Антонівський міст саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку.
- Так звана окупаційна "влада" Херсонської області визнала удар по мосту. Міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Якщо Антонівський міст через Дніпро буде зруйновано, то російські сили в окупованому Херсоні будуть відрізані.
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