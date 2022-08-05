Оккупанты хотят залатать Антоновский мост

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она рассказала, что россияне пытаются налаживать альтернативные понтонные переправы в Херсонской области, но эти объекты также попадают под огневой контроль ВСУ.

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Их попытки понятны, потому что они хоть что-то, но должны делать. Хотя бы для того, чтобы успокоить свои нервы,

– сказала Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" пояснила, что благодаря оружию, которое получить ВСУ, украинские военные могут попадать непосредственно в выбранную цель на больших расстояниях.

"Мы можем, не разрушая инфраструктуру, разрушать планы врага", – сказала Гуменюк и подтвердила, что на местах заплат на Антоновском мосту могут появиться еще большие дыры.

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