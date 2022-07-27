Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов сразу же поспешил "успокоить" оккупантов.
Важно Уже не фантазируют о ПВО: российские оккупнаты признали, что Антоновский мост поврежден
Украинские защитники точными ударами повредили Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Этот факт изрядно напугал оккупантов и они начали придумывать сказки, что это, мол, "ни на что не повлияет".
Источник:телеграм-канал "Риа-Мелитополь"
Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов сразу же поспешил "успокоить" оккупантов.
Важно Уже не фантазируют о ПВО: российские оккупнаты признали, что Антоновский мост поврежден