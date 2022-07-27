Правда, ранее оккупанты убеждали, что все ракеты удалось перехватить их силам ПВО. Получается мост сам себя ликвидировал, что ли.

Внимание Они были филигранные, – в ВСУ подтвердили удары по Антоновском мосту в Херсоне

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины,

– сообщил так называемый "заместитель председателя военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту

Тот же Стремоусов отметил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыто после удара со стороны ВСУ. Говорят, будут ремонтировать мост.

Наутро оккупанты уже сняли пропагандистские ролики с места событий. Мол, у них все под контролем, якобы атака на Антоновский мост ничего не изменит в этой войне и не помешает наступлению россиян. Он раз 10 повторил, что это никак не повлияет на ведение войны – видимо, сам себя убеждал.

На самом же деле этим путем россия осуществляла обеспечение своих войск с территории, которую она смогла захватить на запад от реки.

Справка. Это единственный мост, который связывает временно оккупированный Херсон с левым берегом Днепра. Именно через этот путепровод оккупанты перевозят свои боеприпасы, технику и топливо.



Общая протяженность Антоновского моста составляет 1 366 метров, общая ширина – 25 метров, ширина проезжей части – 20,5 метра.

Больше об этом Антоновский мост: почему он так важен для оккупантов и для чего его разрушать

Коротко о филигранном ударе ВСУ по мосту

Информация о вероятной атаке моста появилась еще вечером 26 июля. Местные начали публиковать в соцсети соответствующие видео.

Время ожидания не прошло без мемов и насмешек над оккупантами. Даже компания "Киевстар" присоединилась. В соцсетях написали, что уже готовы тянуть кабели в Херсон. Ведь там вскоре нужно будет восстанавливать украинские сети. Освобождение нашего города не за горами.

Уже на утро ВСУ таки подтвердили удары и уничтожение Антоновского моста. В частности, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что "они были филигранные".

Ранее россияне уже паниковали из-за атаки на Антоновский мост: смотрите видео