В администрации херсонских коллаборантов сообщили российским СМИ, что удар якобы лишь "пытались нанести трижды". Мол, их противовоздушная оборона перехватила все ракеты. Однако люди, живущие недалеко от места удара, указывают, что "моста уже просто нет".