В администрации херсонских коллаборантов сообщили российским СМИ, что удар якобы лишь "пытались нанести трижды". Мол, их противовоздушная оборона перехватила все ракеты. Однако люди, живущие недалеко от места удара, указывают, что "моста уже просто нет".
Удар по Антоновскому мосту: у россиян "пылает", а пропаганда все отрицает
Как только стало известно об ударе и, возможно, уничтожении Антоновского моста возле Херсона 26 июля, россияне начали возмущаться, а оккупационные "власти" и пропагандисты сказали, что ничего не случилось.