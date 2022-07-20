Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович поделился деталями атаки Антоновского моста. Напомним, что накануне там раздались взрывы, что пошатнуло оккупантов.

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Уничтожать мосты – неблагодарное дело

Алексей Арестович во время эфира подчеркнул, что заниматься разрушением мостов – сложное, а также неблагодарное дело. Для этого он привел пример переправы через Белгород-Днестровский лиман. Советник главы ОП отметил, что это 16, если не больше, по счету попытка врага полностью разрушить ее.

В то же время он добавил, что этот мост невелик, если сравнивать с Антоновским. Последний по масштабам превосходит его в несколько раз. Но здесь акцент нужно делать не только на самом строении, которое враг может использовать для поддержки логистики своего войска.

В нашем случае говорится об эффективной работе ВСУ. Причем, заметил Арестович, доподлинно неизвестно, поспособствовали ли этому именно HIMARS. Но без сомнения можно сказать одно: наши военные уничтожили позицию ПВО у моста. А также укрепление у здания, в котором сидели его охранники.

Кроме того, наши военные нанесли удар и по самому мосту. Как заметил Арестович, российское командование изложило результаты впечатления объекта. И за это ВСУ отдельно благодарны оккупантам.

В то же время, он подчеркнул, что не стоит ожидать, что уже завтра ВСУ смогут развалить Антоновский мост. Он также добавил, что не знает, какая задача стоит перед Генштабом. По словам советника главы ОП, он только актуализирует имеющиеся данные, а не озвучивает стратегические планы нашей армии.

оккупанты могли заминировать мост

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский высказал предположение. По его мнению, российские захватчики могли заминировать объект. Об этом свидетельствует деятельность инженерных войск страны-террористки. Они раньше работали с опорами Антоновского моста.

Он отметил, что в уничтожении переправы есть плюсы и минусы. С одной стороны разрушение позволит предотвратить транспортировку как живой силы врага, так и техники. Но с другой – будет осложнение с выбиванием тех же оккупантов. Если сохранить мост, с его помощью захватчики смогут покинуть временно оккупированный Херсон, когда ВСУ будут окружать город.

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