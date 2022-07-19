Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он также отметил, что день в Херсонской области начался очень неплохо, сегодня утром был мощный взрыв, раздался он именно в районе Антоновского моста.

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По характеру дыма, можно сделать вывод, что это было удачное попадание в расположение врага,

– отмечает Сергей Хлань.

По словам советника Херсонской ОВА, именно за Антоновским мостом есть станция техобслуживания, где оккупанты обустроили "пункт охраны", они там очень глубоко окопались.



Попадание было возле Антоновского моста / Фото из телеграм-канала Сергея Братчука

"Основное попадание было именно там, очевидно, уничтожено много вражеской техники и самих оккупантов. Все эти события свидетельствуют лишь о том, что оккупанты должны как можно быстрее бежать, пока не поздно", – добавляет военный ТРО.

Предыдущие успехи ВСУ в Херсонской области

В Бериславе уничтожена большая ремонтная база, где хранилась и ремонтировалась техника. Это Бериславский машиностроительный завод с огромной парковкой. Там удар ВСУ был такой, что ничего практически не осталось и все сгорело.

Кроме того, россияне используют ПВО в лесу вокруг крупнейшего микрорайона Новой Каховки – Сокол. Туда тоже были попадания. Похоже, что была сожжена одна из установок "Панцирь" или "Тор", которая пыталась противодействовать украинским ракетам, летящим на российские объекты.

Подробнее о контрнаступательных действиях ВСУ

Во временно оккупированной Новой Каховке поздно вечером 11 июля прогремели взрывы . Местные жители сообщили о детонации боекомплектов на складе оккупантов.

11 июля прогремели взрывы захватчики продолжают делать вид, что их пребывание на Херсонщине и Запорожье будет постоянным и неотвратимым. При этом путинские ордынцы находятся уже на финальной стадии подготовки к следующему началу учебного года.

путинские ордынцы находятся российские оккупанты и коллаборанты грабят предпринимателей на временно оккупированной территории Херсонской области. Более того, они даже воруют друг у друга.