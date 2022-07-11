В частности, о взрыве на вражеском составе рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Также об этом сообщал ряд украинских телеграм-каналов.
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В Новой Каховке слышали взрывы
В 22:25 Братчук в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на военном складе оккупантов в Новой Каховке.
Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено,
– говорится в сообщении.
По информации "Суспільного", в городе была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в сети появились видео взрыва, запечатленные местными жителями.
Они сообщили, что инцидент произошел у Каховской гидроэлектростанции. На вражеском складе началась детонация боеприпасов.
Смотрите видео с места происшествия:
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ВСУ уничтожили очередной российский склад
Вскоре советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ действительно попали в еще один российский склад.
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