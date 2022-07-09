Соответствующую информацию стали распространять в телеграмм-каналах. Жители услышали взрывы ориентировочно в 03.07 9 июля.

Заметьте В Луганской области "хлопок" снова напал на состав оккупантов: мощные взрывы слышат в Кадиевке

В оккупированном Харцызске раздавались взрывы

"Хлопок" посетил еще и оккупированный Харцызск,

- написали в DeepState.

В оккупированном Харцызске раздавались взрывы: видео

Взрывы на Донетчине: смотрите видео

Кое-где взрывы так сильны, что у автомобилей срабатывает сигнализация. Местные жители на видео говорят: "Раз 15 уже долбануло".

Также люди говорили, что слышно, как в городе детонирует. Вероятно, говорится о боеприпасах.

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Коротко о "хлопках"

В эту же ночь на 9 июля взрывы раздавались в Луганской области. В этот раз их слышали во временно оккупированной Кадиевке. В городе начали гореть склады боеприпасов войск России на оккупированной территории.

Взрывы на складах боеприпасов врага раздаются не в первый раз. Известно, что в последнее время по ним бьют Вооруженные Силы Украины.

по ним бьют Однако, стоит отметить, что кое-где россия совершает провокации . У Владимира Зеленского недавно объясняли, что враги не жалеют не только украинских людей, но даже своих, атакуя собственные города и временно оккупированные территории Украины.

Такие провокации проводят оккупанты для того, чтобы потом обвинить во всем ВСУ, держать градус ненависти россиян к украинцам, чтобы оправдывать свою войну.