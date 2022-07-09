Жители Кадиевки сообщают о продолжительных сериях взрывов, которые не прекращаются. В сети уже обнародовали несколько видео из этого города.
В то же время Снова "упала сигарета": на этот раз на складах оккупантов в Харцызске
Снаряды россиян разлетаются в разные стороны
На всех видео видно, что небо над городом стало буквально оранжевым. Поэтому, вероятно, там был довольно большой боезапас вражеских войск.
Максимовка (район Кадиевки – 24 канал), у нас здесь полная ж*па. Снаряды взрываются, во все стороны летит,
– написали местные.
Взрывы в Кадиевке в ночь на 9 июля: смотрите видео
Пока неизвестно, что служило причиной инцидента. Однако в последнее время подобные события уже стали вполне привычными для русских кафиров на нашей земле.
Взрыв состава россиян в Луганской области 9 июля: смотрите видео
Прошлой ночью тоже раздались взрывы на складах оккупантов
К утру 8 июля тоже внезапно начали палаты вражеские военные объекты на оккупированных территориях. Сначала это произошло в Шахтерске и Донецке. Впоследствии даже включилась сирена тревоги в Шахтерске и начали эвакуацию гражданских.
А под утро уже сообщили о таких событиях в Херсонской области. Сначала доносились серии взрывов, а также звуки работы ПВО со стороны Чернобаевки. Вскоре начался пожар со взрывами на территории Каховской ГЭС, где развернут штаб управления российских войск.