Жители Кадиевки сообщают о продолжительных сериях взрывов, которые не прекращаются. В сети уже обнародовали несколько видео из этого города.

В то же время Снова "упала сигарета": на этот раз на складах оккупантов в Харцызске

Снаряды россиян разлетаются в разные стороны

На всех видео видно, что небо над городом стало буквально оранжевым. Поэтому, вероятно, там был довольно большой боезапас вражеских войск.

Максимовка (район Кадиевки – 24 канал), у нас здесь полная ж*па. Снаряды взрываются, во все стороны летит,

– написали местные.

Взрывы в Кадиевке в ночь на 9 июля: смотрите видео

Пока неизвестно, что служило причиной инцидента. Однако в последнее время подобные события уже стали вполне привычными для русских кафиров на нашей земле.

Взрыв состава россиян в Луганской области 9 июля: смотрите видео

Прошлой ночью тоже раздались взрывы на складах оккупантов

К утру 8 июля тоже внезапно начали палаты вражеские военные объекты на оккупированных территориях. Сначала это произошло в Шахтерске и Донецке. Впоследствии даже включилась сирена тревоги в Шахтерске и начали эвакуацию гражданских.

А под утро уже сообщили о таких событиях в Херсонской области. Сначала доносились серии взрывов, а также звуки работы ПВО со стороны Чернобаевки. Вскоре начался пожар со взрывами на территории Каховской ГЭС, где развернут штаб управления российских войск.

Важно – количество уничтоженных складов врага растет: смотрите видео