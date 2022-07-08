Впоследствии в местных телеграмах опубликовали множество видео, на которых это было видно. Жители оккупированной части юга Украины пишут в соцсетях, что этой ночью там были прилеты.

Этой же ночью Громкая ночь в оккупированных Шахтерске и Донецке: местные видят пожары и слышат взрывы

Детонирует боекомплект и работает ПВО

Первое видео со взрывами, которые слышали в Херсоне, обнародовали в полпятого часа утра. Там было слышно несколько сильных взрывов.

Пишут, что со стороны Чернобаевки детонирует боекомплект. Также на видео видна одна отработка ПВО,

– указали авторы сообщения.

Взрывы, которые слышали в Херсоне: смотрите видео

Сирена начала гудеть в Новой Каховке в 04:46. Через 10 минут в телеграме "Ху**вый Херсон" написали, что пожар становится все сильнее. Пламя распространяется недалеко от Каховской ГЭС, которую временно контролируют россияне.

На Каховской ГЭС обустроили штаб оккупантов

В настоящее время на Каховской гидроэлектростанции расположен пункт управления российских оккупационных войск. Ранее в командовании "Юг" сообщали, что оттуда осуществляется координация подразделений врага на этом направлении. Там заминирована большая часть побережья водохранилища и большое скопление техники.

Кстати – оккупанты потеряли очень много складов боеприпасов: смотрите видео