Впоследствии в местных телеграмах опубликовали множество видео, на которых это было видно. Жители оккупированной части юга Украины пишут в соцсетях, что этой ночью там были прилеты.
Этой же ночью Громкая ночь в оккупированных Шахтерске и Донецке: местные видят пожары и слышат взрывы
Детонирует боекомплект и работает ПВО
Первое видео со взрывами, которые слышали в Херсоне, обнародовали в полпятого часа утра. Там было слышно несколько сильных взрывов.
Пишут, что со стороны Чернобаевки детонирует боекомплект. Также на видео видна одна отработка ПВО,
– указали авторы сообщения.
Взрывы, которые слышали в Херсоне: смотрите видео
Сирена начала гудеть в Новой Каховке в 04:46. Через 10 минут в телеграме "Ху**вый Херсон" написали, что пожар становится все сильнее. Пламя распространяется недалеко от Каховской ГЭС, которую временно контролируют россияне.
На Каховской ГЭС обустроили штаб оккупантов
В настоящее время на Каховской гидроэлектростанции расположен пункт управления российских оккупационных войск. Ранее в командовании "Юг" сообщали, что оттуда осуществляется координация подразделений врага на этом направлении. Там заминирована большая часть побережья водохранилища и большое скопление техники.
Кстати – оккупанты потеряли очень много складов боеприпасов: смотрите видео