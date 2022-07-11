Зокрема, про вибух на ворожому складі розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Також про це повідомляли у низці українських телеграм-каналів.

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У Новій Каховці чули вибухи

О 22:25 Братчук у своєму телеграм-каналі повідомив про вибух на військовому складі окупантів у Новій Каховці.

Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено,

– мовиться у дописі.

За інформацією Суспільного, у місті оголосили повітряну тривогу. Згодом у мережі з'явилися відео вибуху, які зафільмували місцеві жителі.

Вони повідомили, що інцидент трапився біля Каховської гідроелектростанції. На ворожому складі почалася детонація боєприпасів.

Дивіться відео з місця події:

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ЗСУ знищили черговий російський склад

Невдовзі радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ й справді поцілили у ще один російський склад.

"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали й от мають собі феєрверк на ніч", – зауважив Хлань.

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За його словами, у квартирах місцевих жителів повилітали вікна, однак вони все одно радіють, адже це означає, що захисники вже близько.

Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь! Хоча росіяни знову скажуть, що то лише "бавовна",

– підсумував радник голови ОВА.

Водночас російські пропагандисти продовжують брехати, та кажуть, що після "хлопка" у Новій Каховці вибухнули склади із селітрою, а не російські боєкомплекти.

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Коротко про інші вибухи на складах окупантів

Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що 9 липня в Новій Каховці підірвали пункт управління 49 армії. За попередніми даними, там знищили приблизно 100 загарбників, засоби ППО та ракети. Ще 200 окупантів зазнали поранень.

Також "прильоти" зафіксували у Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Там до пізнього вечора тривала потужна пожежа та детонація ворожих боєприпасів.

Своєю чергою, на складах окупантів в Харцизьку теж було гаряче. Вибухи лунали так сильно, що в автомобілів вмикалась сигналізація.

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