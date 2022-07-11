Зокрема, про вибух на ворожому складі розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Також про це повідомляли у низці українських телеграм-каналів.
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У Новій Каховці чули вибухи
О 22:25 Братчук у своєму телеграм-каналі повідомив про вибух на військовому складі окупантів у Новій Каховці.
Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено,
– мовиться у дописі.
За інформацією Суспільного, у місті оголосили повітряну тривогу. Згодом у мережі з'явилися відео вибуху, які зафільмували місцеві жителі.
Вони повідомили, що інцидент трапився біля Каховської гідроелектростанції. На ворожому складі почалася детонація боєприпасів.
Дивіться відео з місця події:
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ЗСУ знищили черговий російський склад
Невдовзі радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ й справді поцілили у ще один російський склад.
"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали й от мають собі феєрверк на ніч", – зауважив Хлань.
Окупанти втратили ще один військовий склад: відео
За його словами, у квартирах місцевих жителів повилітали вікна, однак вони все одно радіють, адже це означає, що захисники вже близько.
Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь! Хоча росіяни знову скажуть, що то лише "бавовна",
– підсумував радник голови ОВА.
Водночас російські пропагандисти продовжують брехати, та кажуть, що після "хлопка" у Новій Каховці вибухнули склади із селітрою, а не російські боєкомплекти.
На російському складі детонують боєприпаси: відео
Коротко про інші вибухи на складах окупантів
- Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що 9 липня в Новій Каховці підірвали пункт управління 49 армії. За попередніми даними, там знищили приблизно 100 загарбників, засоби ППО та ракети. Ще 200 окупантів зазнали поранень.
- Також "прильоти" зафіксували у Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Там до пізнього вечора тривала потужна пожежа та детонація ворожих боєприпасів.
- Своєю чергою, на складах окупантів в Харцизьку теж було гаряче. Вибухи лунали так сильно, що в автомобілів вмикалась сигналізація.
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